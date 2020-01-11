MAGAZİN
  4. Şarkıcı Aynur Aydın'dan sütyen açıklaması! 'Tabii ki takıyorum!'

Şarkıcı Aynur Aydın'dan sütyen açıklaması! 'Tabii ki takıyorum!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

"Sütyen takmıyorum" paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcı Aynur Aydın, paylaşımının şaka amaçlı olduğunu söyledi.

Şarkıcı Aynur Aydın'dan sütyen açıklaması! 'Tabii ki takıyorum!'

Twitter hesabından yaptığı "Sütyen" paylaşımı ile çok konuşulan şarkıcı Aynur Aydın, fotoğraf çekimi için geldiği 4. Levent'deki stüdyoda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydın, günlerce konuşulan "Sütyen takmıyorum" paylaşımıyla da ilgili açıklama yaptı.

"BEN SÜTYEN BİLE TAKMIYORUM SİZİ Mİ TAKACAĞIM"

Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım?" şeklindeki paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmuştu. 34 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum.. sizi mi takacağım..." yazdı. Twitter'da bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce yorum gelmişti.

sarkici-aynur-aydin-dan-bir-sutyen-aciklamasi-12806090_9748_m

"ATTIĞIM TWEET ESPRİYDİ"

34 yaşındaki şarkıcı olay olan paylaşımıyla ilgili konuştu. Aydın, "Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum. Son attığım Tweet bir espriydi. Tabii ki sütyen takıyorum" diyerek paylaşımının şaka amaçlı olduğunu dile getirdi.

sarkici-aynur-aydin-dan-bir-sutyen-aciklamasi-12806090_1751_m


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Yeni aşka yelken mi açtı?Yeni aşka yelken mi açtı?
Numarasını paylaştı! 'İlk bende olsun istiyorum'Numarasını paylaştı! 'İlk bende olsun istiyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Aynur Aydın, Aynur Aydın, Sutyen,

En Çok Okunan Haberler

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Hanife'den kafa karıştıran hamle! Her şeyi sildi

Hanife'den kafa karıştıran hamle! Her şeyi sildi

F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağla Şıkel ile Aydın Gürhan aşk mı yaşıyor?

Yeni aşka yelken mi açtı?

Aleyna Tilki, 55 bin TL’ye çanta aldı

Numarasını paylaştı! 'İlk bende olsun istiyorum'

Ahmet Dursun baba olacağı müjdesini böyle duyurdu

Ultrason fotoğrafını paylaştı!

Marilyn Monroe'nun ölümünü çözebilecek kutu bulundu

Ölümünü çözecek kutu bulundu! Cinayete mi kurban gitti?

Leonardo DiCaprio'dan Avustralya’ya bağış

Leonardo DiCaprio'dan Avustralya’ya bağış

Her seferinde bambaşka biri! Bahar Candan son haliyle yine şaşırttı

Her seferinde bambaşka biri! Bülent Ersoy'a benzetildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.