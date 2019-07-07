Şarkıcı Bengü'den eşiyle ilgili samimi sözler: Yatağa...

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren Bengü, 7.5 aylık hamileliğinde ilk kez çok özel açıklamalarda bulundu.

Eşi ile birlikte verdiği bir röportajda, eşini çok kıskandığını belirten Bengü, şu açıklamalarda bulundu:

"Yalnız olmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden akşamları Selim’in eve gelişini dört gözle bekliyorum. Ayrıca çok sevdiğim için de çok kıskanıyorum. Yatağa asla küs girmiyoruz."

Selim Selimoğlu ise eşi Bengü'ye olan sevgisini, "Benim için Bengü, bana emanet edilmiş çok kıymetli bir değer ve onu elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum" sözleriyle dile getirdi.

Şamdan'a konuşan Bengü; Selim Selimoğlu'nun duruşundan, ağırbaşlılığından ve verdiği güvenden çok etkilendiğini belirten Bengü, kıskançlığının Selim'i rahatsız edecek boyuta gelmediğini belirtti.

