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Derya Uluğ'dan Ersun Yanal'a olay tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçta Ersun Yanal'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda kritik 3 puan bıraktı. Ankara deplasmanında alınan bu yenilgi, sarı lacivertli taraftarları mutlu etmezken oynanan oyun ve teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri de eleştirildi.

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Yanal'ı eleştirenler arasında ünlü şarkıcı Derya Uluğ da yer aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Derya Uluğ, Ersun Yanal'ın tercihlerini eleştirirken 'Ben de sol açık oynarım!' tepkisinde bulundu.

Ünlü şarkıcı, ''Dirar solda oynuyo, Jailson stoper, Deniz sağ açıkta, Böyle oluyosa ben de sol açık oynarım'' şeklinde bir paylaşım yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ Fenerbahçe ankaragücü Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hanımefendi olayı çözmüş, ama gelin görün ki Ersun Yanal 1.5 senede 20 transfer yaptı ama hala bir takım kuramadı.
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