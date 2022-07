Şarkıcı Derya Uluğ'un baba itirafı yürekleri burktu! “Her şeyi kırıp döktüm, isyan ettim hayata”

Derya Uluğ son zamanların popüler şarkıcılarından biri. Parçalarıyla dillerden düşmeyen isim, anlattıklarıyla duyanları üzdü. YouTube programında itiraf eden Uluğ, babasının uzun süre yurt dışında olduğunu belirtti.

"HER ŞEYİ KIRIP DÖKTÜM, İSTAN ETTİM HAYATA"

Sunucunun, "Baba-kız olarak uzak mesafe yaşamışsınız" ifadeleri üzerine duygusallaştığını dile getiren Derya Uluğ şu ifadeleri kullandı, "İlk yıllarda da zaten ne olduğunu anlamadım. Babam iş için yurt dışına gitmişti. 5-6 ayda bir geliyordu en başta. Sonra daha uzun süreler olmaya başladı. Sonra başka bir ülkeye gitti. Hala da yurt dışında bu arada, ben 9 yaşından beri babam yurt dışında. İşte yılda bir kere, pandemiden dolayı iki yıl göremedik falan... Kendimi bildikten sonra bazı kızgınlıklarım olduğunu fark ettim ona. İşte böyle bir hani erkeklere karşı tepkili olduğumu fark ettim ve bir aydınlanma günüm oldu benim. Her şeyi kırıp döktüm, isyan ettim hayata. O günden sonra her şey olumsuz tüm duyguları bir kenara attım ve dedim ki, 'Her şeyde bir hayır var bu hayatta. Belki de dip dibe olsaydık ben bu kadar her istediğime koşamayacaktım, her istediğimi yapamayacaktım.' O yüzden özgürlük alanım belki bana bir hayır sundu bu açıdan. İlişkimiz çok sağlam. Hiç kopmadı, çok güçlü... Artıları eksileri çok oldu, şimdi ben artıları düşünüyorum daha çok."

DERYA ULUĞ HAKKINDA

36 yaşındaki Derya Uluğ İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir aileden dünyaya geldi. Müziğe ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okudu ve sonrasında Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.