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Şarkıcı Edis'ten takipçisine olay yanıt!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 17.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden popçu Edis, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

Şarkıcı Edis'ten takipçisine olay yanıt!

Son dönemin popüler isimlerinden olan 28 yaşındaki şarkıcı Edis, Twitter hesabından ”Anadolu turnesine hazır mısınız?” diye yazdı.

Bunun üzerine bir takipçisi ”Hayır” yorumunu yazınca Edis’ten yanıt gecikmedi: ”Maymunlar giremiyor zaten.”

ediss

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