Şarkıcı Edis'ten takipçisine olay yanıt!

Son d\u00f6nemin pop\u00fcler isimlerinden olan 28 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131 Edis, Twitter hesab\u0131ndan \u201dAnadolu turnesine haz\u0131r m\u0131s\u0131n\u0131z?\u201d diye yazd\u0131.\nBunun \u00fczerine bir takip\u00e7isi \u201dHay\u0131r\u201d yorumunu yaz\u0131nca Edis\u2019ten yan\u0131t gecikmedi: \u201dMaymunlar giremiyor zaten.\u201d\n\nPARTNER'Tekta\u015f de\u011fil \u00e7ok ta\u015f!'Oldu mu \u015fimdi Rihanna? 'B\u00fcy\u00fck bedenler az seksi'Yeni a\u015fk\u0131 bak\u0131n hangi \u00fcnl\u00fcn\u00fcn ye\u011feni \u00e7\u0131kt\u0131!
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