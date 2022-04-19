Şarkıcı Fatma Güneşer: Ahmet Kaya’nın isteğini yerine getirdim

İsviçre’de yaşayan şarkıcı Fatma Güneşer yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündem oldu. Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya ile 22 yıl önce İsviçre’de aynı sahneyi paylaştı. İddiasına göre konser sonrası Ahmet Kaya ile kuliste sohbet ettiler ve Kaya Fatma Güneşer'den bir istekte bulundu.

Güneşer “Bana 'Türkçe ve Kürtçe'yi aynı şarkıda seslendir' demişti. Ancak kendisi vefat ettiği için turne gerçekleşemedi. Ben de Magosa Limanı adlı Kıbrıs türküsünü Kürtçe ve Türkçe okuyarak isteğini yerine getirdim” dedi.

Birlikte sahneye çıkmak için anlaştıklarını da söyleyen Güneşer açıklamasında "Kendisi vefat ettiği için turne gerçekleşemedi. Ben de Magosa Limanı adlı Kıbrıs türküsünü Kürtçe ve Türkçe okuyarak vasiyetini yerine getirdim" dedi.



