MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Fatma Güneşer: Ahmet Kaya’nın isteğini yerine getirdim

Şarkıcı Fatma Güneşer: Ahmet Kaya’nın isteğini yerine getirdim

19.04.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre’de yaşayan şarkıcı Fatma Güneşer, 22 yıl önce Ahmet Kaya ile aynı sahneyi paylaştı. Şarkıcı Kaya'nın kendisinden istediği şeyi 22 yıl sonra yaparak "Ahmet Kaya’nın isteğini yerine getirdim" dedi.

Şarkıcı Fatma Güneşer: Ahmet Kaya’nın isteğini yerine getirdim

İsviçre’de yaşayan şarkıcı Fatma Güneşer yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündem oldu. Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya ile 22 yıl önce İsviçre’de aynı sahneyi paylaştı. İddiasına göre konser sonrası Ahmet Kaya ile kuliste sohbet ettiler ve Kaya Fatma Güneşer'den bir istekte bulundu.

Güneşer “Bana 'Türkçe ve Kürtçe'yi aynı şarkıda seslendir' demişti. Ancak kendisi vefat ettiği için turne gerçekleşemedi. Ben de Magosa Limanı adlı Kıbrıs türküsünü Kürtçe ve Türkçe okuyarak isteğini yerine getirdim” dedi.

0x0-isvicrede-yasayan-sarkici-fatma-guneser-merhum-sanatci-ahmet-kayanin-vasiyetini-yerine-getirdi-1650339593553

Birlikte sahneye çıkmak için anlaştıklarını da söyleyen Güneşer açıklamasında "Kendisi vefat ettiği için turne gerçekleşemedi. Ben de Magosa Limanı adlı Kıbrıs türküsünü Kürtçe ve Türkçe okuyarak vasiyetini yerine getirdim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
K-Pop yıldızı müslüman oldu! Umre paylaşımları gündemdeK-Pop yıldızı müslüman oldu! Umre paylaşımları gündemde
Survivor fena karıştı! "Kadınları döven adam..."Survivor fena karıştı! "Kadınları döven adam..."
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...

Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.