MAGAZİN

Şarkıcı Göksel'in yatak pozu sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olan Göksel, Phi Phi tatilinden pozlarını paylaşınca takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Şarkıcı Göksel'in yatak pozu sosyal medyayı salladı

Phuket'e giden 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, İstanbul'a dönmeden önce son günlerini Phi Phi adalarına geçiriyor. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını sevenleriyle paylaşan Göksel, cesur yatak pozuyla beğenileri topladı.

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150 bin takipçili sosyal medya hesabından Phi Phi tatilinden son günlerini paylaşan Göksel, yatak pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bu fotoğrafla tatilinin son demlerine geldiğini belirten Göksel, birkaç güne İstanbul’da olacağının müjdesini verdi.

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Göksel, paylaştığı toplu fotoğrafların altına "Her an doğuran; her şeyi bilen, iyileştiren doğa... Büyük acılar yaşamış bu minik adanın güler yüzlü, nazik insanlarına ve doğasına şükranla, Koh Phi Phi’den ayrıldım bugün" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
göksel phuket tatil

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