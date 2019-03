Şarkıcı Göksel'in yatak pozu sosyal medyayı salladı

Phuket'e giden 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, İstanbul'a dönmeden önce son günlerini Phi Phi adalarına geçiriyor. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını sevenleriyle paylaşan Göksel, cesur yatak pozuyla beğenileri topladı.

150 bin takipçili sosyal medya hesabından Phi Phi tatilinden son günlerini paylaşan Göksel, yatak pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bu fotoğrafla tatilinin son demlerine geldiğini belirten Göksel, birkaç güne İstanbul’da olacağının müjdesini verdi.

Göksel, paylaştığı toplu fotoğrafların altına "Her an doğuran; her şeyi bilen, iyileştiren doğa... Büyük acılar yaşamış bu minik adanın güler yüzlü, nazik insanlarına ve doğasına şükranla, Koh Phi Phi’den ayrıldım bugün" notunu düştü.