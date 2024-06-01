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Şarkıcı Gülşen'den eşi Ozan Çolakoğlu'nu rahatsız eden temas! Bakışları dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 16:49
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Gülşen 2016 yılında hayatını aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile birleştirmişti. Dansları, sahne tarzlarıyla dikkat çeken Gülşen geçtiğimiz günlerde 48. yaşını kutladı. Ünlü isimler partiye akın etti. Partiye katılan isimlerden biri de Edis oldu. Partide dans ettiği sırada Gülşen, Edis'e dokunurken Ozan Çolakoğlu'nun bakışları dikkat çekti. Çolakoğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğu iddia edildi.

İddialı sahne kıyafetleri ve dans şovları ile gündemden düşmeyen Gülşen en son 'Bal' isimli şarkısı ve klibiyle çok konuşulmuştu.

Pop müziğin sevilen ismi Gülşen 28 Mayıs gecesi ünlülerin akın ettiği bir doğum günü partisi düzenledi.

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DURUMDAN RAHATSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Partiye ünlü isimler akın etti. Edis, Mabel Matiz gibi isimlerin bulunduğu partide Gülşen'in dans ettiği anlar gündem olmuştu.

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Ekol Tv'nin haberine göre, partide dans ettiği sırada Gülşen, Edis'e dokunurken Ozan Çolakoğlu'nun bakışları dikkat çekti. Çolakoğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğu iddia edildi.

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