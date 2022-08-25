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Şarkıcı Gülşen gözaltına mı alındı? Hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen tutuklanacak mı?

25.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen, verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler sonrası hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. Ünlü şarkıcının tutuklanıp tutuklanmadığı merak edilirken, bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Şarkıcı Gülşen gözaltına mı alındı? Hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen tutuklanacak mı? İşte merak edilenler...

Şarkıcı Gülşen gözaltına mı alındı? Hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen tutuklanacak mı?

Şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nin 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Sanatçının 4 ay önce verdiği bir konserde bir kişiye hitaben söylediği “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri tepki uyandırmış ve sosyal medyada da olay olmuştu.

GÜLŞEN GÖZALTINA MI ALINDI?

Şarkıcı Gülşen hakkında sonrasında gözaltı kararı çıkmıştı. Ünlü şarkıcı son olarak kolluk görevlileri tarafından gözaltına alındı. Talimat üzerine polis, ünlü şarkıcıyı İstanbul Beşiktaş’taki evinde gözaltına aldı.

MEB'TEN SUÇ DUYURUSU!

Gülşen'in sözlerinin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gülşen'i kınadı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden de Gülşen hakkında, hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MEB'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gülşen
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