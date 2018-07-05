Şarkıcı Hatice'den Demet Akalın'a olay sözler 'Bir demet tiyatro'

Demet Akalın, Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'nın ölüm haberlerinin ardından, ünlü isimlere çocuk cinayetlerine karşı sessiz kalmamaları için çağrıda bulunmuştu.

Akalın, küçük Leyla ve Eylül hakkında paylaşım yapmayan meslektaşlarına ateş püskürmüş ve hepsini takipten çıkaracağını açıklamıştı.

Kısa bir süre sonra Demet Akalın'ın yeni albüm kapağını ve konserlerini sosyal medya hesabından paylaşması şarkıcı Hatice'yi kızdırdı.

"BİR DEMET TİYATRO"

" Birinci gün herkese sitem et, yas var de listeden çıkar, ikinci gün reklam ile matemi unut, "Canıma da değsin" de. Türk halkı karşındaki! Yemiyor pahalı kumaşlardan ucuz resimleri. Ülke körpe yavrularını kaybetmişken, bu kadar hain bir şekilde, bir hafta daha sabretseydi insanlığınız. 24 saat öncesi herkesi yerden yere vururken, 24 saat sonra "Canıma da değsin." Canına acı ve hüzün değmiş ülkeme saygısızlık yapmayın. Sanatçılar örnek olmalı. Örnek alınmamalı bazen! Bir demet tiyatro"





