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Şarkıcı Hatice kimdir, nereli, kaç yaşında? Oy kullanmaya gelin gibi beyazlar içinde gitmişti! 2. Sayfa konuğu Hatice'nin hayatı

16.05.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hatice 16 Mayıs 2023 Salı günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, son olarak gelin gibi beyazlara bürünerek oy kullanmaya gitmesi ile gündeme gelmişti. Peki, şarkıcı Hatice kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Hatice'nin hayatı ve biyografisi...

Şarkıcı Hatice kimdir, nereli, kaç yaşında? Oy kullanmaya gelin gibi beyazlar içinde gitmişti! 2. Sayfa konuğu Hatice'nin hayatı

Şarkıcı Hatice 2. Sayfa magazin programında Gülşen Yüksel ile Müge Dağıstanlı tarafından ağırlandı. ünlü şarkıcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seslendirdiği Doyamıyorum, Dönmen Gerek, Çıt Çıt, Fidayda gibi şarkılarla bilinen şarkıcı Hatice, 2. Sayfa programı nedeniyle arama motorlarında araştırılıyor. İşte, 2. Sayfa konuğu Hatice'nin hayatı ve biyografisi...

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?

Hatice adıyla tanınan şarkıcının asıl ismi Hatice Çarpar'dır. Ünlü şarkıcı 6 Aralık 1978, İzmir'de dünyaya geldi. 42 yaşındaki Çarpar'ın müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaştayken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine gitmesi için destek verdi.

Aile arasında ve düğünlerde amatör olarak şarkı söylemeye başlayan Hite, müzik hayatına "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik kategorisinde birinci olarak profesyonel müzik hayatına ilk adımını attı.

Müzik kariyerinde Eyüp Musiki Cemiyeti ve Arif Sağ Müzik Okulu'nda aldığı eğitimler ile büyük sıçrama yapan müzisyen, 1990'lı yılların sonunda Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı şarkılarla tanınır oldu.

Bir dönem şarkıcılık hayatının yanı sıra ''İşte Benim Stilim Ünlüler'' yarışmasına katılmasıyla da adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı, 28 Eylül 1991 tarihinde hayatını birleştirdiği Güney Aydan'ı 4 Eylül 2003 tarihinde beyin kanamasından kaybetti.

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OY KULLANMAYA GELİN GİBİ GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmaya gelin gibi beyazlar içinde giden şarkıcı Hatice gündem olmuştu.

Beyazlar içinde oyunu kullanan şarkıcı Hatice sandık başında poz vermeyi de ihmal etmemişti.

Hatice paylaşımına "Günaydın; Atam, bugün her günden daha farklı içim, çocuk gibi. Senin için süslendim, beyazlara büründüm, bilirim sen laciverdin dışındaki bütün renkleri seversin. Yeşile hayranlığını da bilirim. En sevdiğin şairlerden Faruk Nafiz Çamlıbel'in yeşil hem de şiiri kulağımda ve temenni ediyorum ki bugün hak hukuk adalet kazanacak. Bugün dürüstlük kazanacak, bugün demokrasi canlanacak, bugün sen kazanacaksın. İlmek ilmek duvarını ördüğün bu ülkenin insanları yani bizler seni yattığın yerde şahlandıracağız" notunu düşmüştü.

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