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Şarkıcı İsmail YK'nın yeni şarkısı sosyal medyada trend oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Şarkıcı İsmail YK yeni çıkardığı Çikolatam şarkısına klip çekti. Şarkıcının klibi kısa sürede Twitter trend listesine girdi.

Şarkıcı İsmail YK'nın yeni şarkısı sosyal medyada trend oldu

Bir süredir ekranlarda görünmeyen şarkıcı İsmail YK, sözlerini kendisinin yazdığı Çikolatam isimli şarkısına klip çekti. Klibinde bir genç kadınla dondurma yiyen İsmail YK'nın klibi sosyal medyada olay oldu.

TREND LİSTESİNE GİRDİ

İsmail YK'nın yeni klibini izleyenler ise Twitter hesabından binlerce tweet attı. Şarkıcı atılan tweetlerin ardından kısa sürede Trend Topic listesine girdi. İsmail YK'nın önceki gün çıkan yeni şarkısına şimdiden birkaç tane video bile çekildi. YK, çekilen videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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ismail yk trend çikolatam

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