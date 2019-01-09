Şarkıcı R. Kelly hakkında şok iddialar: Seks tarikatı, pedofili...

Smith, o zamanlar 15 yaşında olan şarkıcı Aaliyah ile R. Kelly'nin aşk yaşadığını, onları tur otobüsünde gördüğünü söyledi.

Belgeseldeki şoke edici bir açıklama da şarkıcının eski asistanı ve menajeri Demetrius Smith'ten geldi.

İddialara göre R. Kelly'nin sözcüsü Don Russel, Jocelyn Savage'ın ailesini arayarak şarkıcı hakkında negatif yorumlar yaparlarsa ailesini ve işini bozacağını söyleyerek tehdit etti.

FBI ise, genç kadının reşit olması ve kayıp iddialarını reddetmesinden ötürü şikayeti dikkate almamıştı.

2017 yılında Jocelyn Savage adlı bir genç kızın ailesi, kızlarının beyninin yıkandığı ve zorla alıkoyulduğu iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

1996 yılında "I Believe I Can Fly" şarkısıyla dünyaca üne kavuşan R.Kelly'nin, bu kapsamda Atlanta ve Chicago'da yaşları 18 ila 31 arasında değişen 6 kadını 'cinsel amaçları için kullandığı' iddiaları da yer aldı.

Ünlü Amerikalı şarkıcı R. Kelly hakkında şoke eden iddialar... Bir belgeselde yer alan iddialara göre; şarkıcının küçük yaştaki kızları 'seks tarikatına' alıp cinsel istismarda bulunduğu ve evine hapsettiğinden bahsedildi.

Hatta iddiaları daha da ileri götürerek 31 Ağustos 1994'te sahte belgeyle genç kızın yaşını büyüterek, küçük bir törenle evlendiklerini ileri sürdü.

Bir dergi evlilik cüzdanlarını yayınlarken, 22 yaşında uçak kazasında hayatını kaybeden Aaliyah'nın annesi ise iddiaları reddetti.

Ancak belgeseldeki açıklamaları itiraf olarak kabul eden Cook County Bölge Savcısı Kim Foxx, programdaki iddiaları 'mide bulandırıcı' olarak değerlendirdi ve mağdur olan, korkan insanlara 'korkmayın' mesajı verdi.

Basın toplantısı düzenleyen Coxx,"Lütfen ortaya çıkın. Siz olmadan adaleti arayamayız. Bu iddiaları mağdur ve tanıkların işbirliği olmadan soruşturamayız" ifadelerini kullandı.

