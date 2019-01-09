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Şarkıcı R. Kelly hakkında şok iddialar: Seks tarikatı, pedofili...

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

Ünlü Amerikalı şarkıcı R. Kelly hakkındaki bir belgeselde şoke eden iddialar yer aldı. Ünlü şarkıcının seks tarikatı kurmasından, 22 yaşında uçak kazasında hayatını kaybeden Aaliyah ile henüz 15 yaşındayken evlenmesine kadar pek çok iddiaya yer verildi.

Şarkıcı R. Kelly hakkında şok iddialar: Seks tarikatı, pedofili...

Ünlü Amerikalı şarkıcı R. Kelly hakkında şoke eden iddialar... Bir belgeselde yer alan iddialara göre; şarkıcının küçük yaştaki kızları 'seks tarikatına' alıp cinsel istismarda bulunduğu ve evine hapsettiğinden bahsedildi.

1996 yılında "I Believe I Can Fly" şarkısıyla dünyaca üne kavuşan R.Kelly'nin, bu kapsamda Atlanta ve Chicago'da yaşları 18 ila 31 arasında değişen 6 kadını 'cinsel amaçları için kullandığı' iddiaları da yer aldı.

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2017 yılında Jocelyn Savage adlı bir genç kızın ailesi, kızlarının beyninin yıkandığı ve zorla alıkoyulduğu iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

FBI ise, genç kadının reşit olması ve kayıp iddialarını reddetmesinden ötürü şikayeti dikkate almamıştı.

İddialara göre R. Kelly'nin sözcüsü Don Russel, Jocelyn Savage'ın ailesini arayarak şarkıcı hakkında negatif yorumlar yaparlarsa ailesini ve işini bozacağını söyleyerek tehdit etti.

Belgeseldeki şoke edici bir açıklama da şarkıcının eski asistanı ve menajeri Demetrius Smith'ten geldi.

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'MİDE BULANDIRICI'

Smith, o zamanlar 15 yaşında olan şarkıcı Aaliyah ile R. Kelly'nin aşk yaşadığını, onları tur otobüsünde gördüğünü söyledi.

Hatta iddiaları daha da ileri götürerek 31 Ağustos 1994'te sahte belgeyle genç kızın yaşını büyüterek, küçük bir törenle evlendiklerini ileri sürdü.

Bir dergi evlilik cüzdanlarını yayınlarken, 22 yaşında uçak kazasında hayatını kaybeden Aaliyah'nın annesi ise iddiaları reddetti.

Ancak belgeseldeki açıklamaları itiraf olarak kabul eden Cook County Bölge Savcısı Kim Foxx, programdaki iddiaları 'mide bulandırıcı' olarak değerlendirdi ve mağdur olan, korkan insanlara 'korkmayın' mesajı verdi.

Basın toplantısı düzenleyen Coxx,"Lütfen ortaya çıkın. Siz olmadan adaleti arayamayız. Bu iddiaları mağdur ve tanıkların işbirliği olmadan soruşturamayız" ifadelerini kullandı.

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