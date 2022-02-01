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Şarkıcı Rihanna hamile mi? Rihanna'nın (Riri) sevgilisi ASAP Rocky kimdir, aslen nereli?

01.02.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olup olmadığı merak ediliyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ile bebek sevincini takipçileriyle paylaştı. Sevenleri ise 'Rihanna hamile mi?' sorusunu merak ediyor. Peki Rihanna'nın (Riri) sevgilisi ASAP Rocky kimdir, aslen nereli? İşte gelişmenin detayları...

Şarkıcı Rihanna hamile mi? Rihanna'nın (Riri) sevgilisi ASAP Rocky kimdir, aslen nereli?

Rapçi ASAP Rocky ile Rihanna ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Şarkıcı Rihanna, hamilelik fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü yıldızın sevenleri ise rapçi ASAP Rocky kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki ASAP Rocky kimdir?

ŞARKICI RİHANNA HAMİLE Mİ?

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamilelik fotoğrafları ile sosyal medyanın gündemine düştü.

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Göbeği açık bir fotoğrafını paylaşan Rihanna'nın karnındaki şişkinlik hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü şarkıcı rapçi ASAP Rocky ile ilk bebeğini bekliyor.

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ASAP ROCKY KİMDİR?

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Asıl adı Rakim Nakache Mayers olan rapçi, 8 Ekim 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmeni olan isim New York'un Harlem bölgesinde doğup büyümüştür. ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un üyesi olarak bilinmekte. 2011 yılında ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkarmıştır.

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Rihanna
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