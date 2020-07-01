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Şarkıcı Sia'nın torunları oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.07.2020 16:55 | Son Güncelleme

Sahnedeyken yüzünü perukla örtmesiyle tanınan şarkıcı Sia, geçen yıl evlat edindiği iki oğlundan birinin çocukları olduğunu ve kendisinin artık babaanne unvanı kazandığını açıkladı.

Şarkıcı Sia'nın torunları oldu

Yüzünü gizleyen peruklarıyla tanınan şarkıcı Sia, geçen yıl 18 yaşında iki genci evlat edindiğini açıklamıştı. 44 yaşındaki Sia, şimdi de babaanne olduğunu duyurdu.

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Gerçek adı Sia Kate Isobelle Furler olan Avustralyalı şarkıcı, Apple Music’le bir söyleşi gerçekleştirerek, evlat edindiği iki oğlundan birinin iki çocuğu olduğunu anlattı. Sia, “Küçük oğlumun iki bebeği oldu. Kahrolası bir büyükanneyim artık. Bana Nana diyecekler” ifadesini kullandı.

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Geçen ay SiriusXM radyosuna verdiği röportajda evlat edindiğini açıklayan Sia, “Geçen yıl evlat edindiğimde 18 yaşındaydılar, şimdi 19 oldular. Koruyucu aile sisteminden çıkmışlardı. Evet, onları seviyorum” demişti.


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