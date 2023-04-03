Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Fazıl Say'a sert çıkış! "Sakinleş biraz, germe bizi"

Müzisyen Fazıl Say'a, Ali Koç hakkındaki sözleri sonrası bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi. Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlar gündem olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından Ali Koç'a seslenerek "Hemen gidiyorsun, bavulunu topla" diyerek sitem etti. Bu sözlerin ardından Sinan Akçıl ateş püskürdü.

FAZIL SAY'DAN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER

Fazıl Say, takımı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından Ali Koç'a seslenerek, "Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! Fenerbahçe'den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiç birşey yapamadın! Hiç bir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git!!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen. Fenerbahçeyi Kadıköy’de ezdiler. Bu ayıp bize yeter. Daha fazla “aynı hatayı” yapamayız. Ali Koç iflastır. Jesus da..." dedi.

SİNAN AKÇIL'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Twitter ve Instagram hesaplarından Fazıl Say'ı etiketleyerek paylaşımlar yapan Sinan Akçıl, "Bu Fazıl say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. Ali koç git hemen, Cumhurbaşkanı git, bir hanımefendi için sifon çekin vs...Bu uslüp içinden geldiğim klasik müzik kültüründe yoktur bu adam bir enterasan. Sinirleri çok bozuk herhalde." diyerek tepki gösterdi.



