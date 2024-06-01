Şarkıcı Zara 9 kilo vermişti! Son hali çok konuşulan şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz sesinin yanı sıra değişimi ile de çok konuşuluyor.

Son dönemde özel hayatı ve zayıflamasıyla adından sıkça söz ettiren Zara sahne tarzlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

"SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİYORUM"

9 kilo veren şarkıcının zayıf hali gözlerden kaçmıyor. Ünlü şarkıcı son olarak zayıflama sırrını açıkladı.

Zara, "Yavaş zayıflamayı tercih ettiğini söyleyen Zara, Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmeği evde yapıyorum. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Ve no stres" ifadelerini kullandı.







