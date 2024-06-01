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  4. Şarkıcı Zara 9 kilo vermişti! Son hali çok konuşulan şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı

Şarkıcı Zara 9 kilo vermişti! Son hali çok konuşulan şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 12:30
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Şarkıcı Zara son dönemlerde özel hayatı ve zayıf hali ile dikkat çekiyordu. 9 kilo veren şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı. Şarkıcı, "Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi.

Şarkıcı Zara 9 kilo vermişti! Son hali çok konuşulan şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz sesinin yanı sıra değişimi ile de çok konuşuluyor.

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Son dönemde özel hayatı ve zayıflamasıyla adından sıkça söz ettiren Zara sahne tarzlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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"SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİYORUM"

9 kilo veren şarkıcının zayıf hali gözlerden kaçmıyor. Ünlü şarkıcı son olarak zayıflama sırrını açıkladı.

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Zara, "Yavaş zayıflamayı tercih ettiğini söyleyen Zara, Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmeği evde yapıyorum. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Ve no stres" ifadelerini kullandı.

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