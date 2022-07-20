Şarkıcı Zeynep Bastık'ın bikinili pozlarına ünlülerden yorum yağdı! "Sülün müsün mübarek!"

Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, yaptığı şarkıların yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Fit vücudu ve tatlılığıyla takipçileri tarafından çok beğenilen güzel şarkıcı, son olarak bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Bastık'ın pozlarına birçok ünlü isim yorum yazdı.

BİKİNİLİ POZLARINA ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

Her şarkısıyla dinleyenleri mest eden güzel şarkıcı Zeynep Bastık, düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Son olarak mavi bikinisiyle havuz başında pozlar veren ünlü şarkıcı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık muhteşem fiziği takipçilerinin yanı sıra ünlü isimlerinde dikkatini çekti.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, genç şarkıcının paylaşımının altına alev emojileri yağdırırken, bir diğer ünlü sanatçı Nükhet Duru ise, "Sülün müsün mübarek" yorumuyla dikkat çekti.

DERİN SIRT DEKOLTELİ POZLARIYLA MEST ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından cesur bir paylaşım yapan Zeynep Bastık, pozlarıyla çok konuşuldu.

Bel çizgisine kadar inen derin sırt dekoltesiyle takipçilerini mest eden Bastık'ın pozlarına beğeni yağdı.



