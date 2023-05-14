Şarkıcılık yapmaya başlayan oryantal Didem'den cesur seçim! Dans şov

İbo Show ile hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, mesleğinde değişikliğe gitti. Ünlü oryantal, geçtiğimiz aylarda bir albüm çıkardı ve şarkıcılığa soyundu.

Didem Kınalı, "Şarkı söylemek için sahneye ilk kez çıkacağım. Ağlamamak için kendimi zor tutabilirim. Bu işi yapmamam gerektiği için yakın arkadaşlarımdan hakaretler bile duydum. Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir" demişti.

Kınalı sahnesine iddialı tarzıyla çıktı. Oryantalin kalçasının yarısını açıkta bırakan elbisesi dikkat çekti.

Didem Kınalı sahnede danslarıyla da hayranlarından büyük ilgi gördü.



