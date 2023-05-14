MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcılık yapmaya başlayan oryantal Didem'den cesur seçim! Dans şov

Şarkıcılık yapmaya başlayan oryantal Didem'den cesur seçim! Dans şov

14.05.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran oryantal Didem Kınalı şarkıcı oldu. İbo Show adlı program ile tanınan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan oryantal Didem Kınalı ilk kez şarkı söylemek için çıktığı sahnede kalçasının yarısı açık kostümüyle şov yaptı.

İbo Show ile hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, mesleğinde değişikliğe gitti. Ünlü oryantal, geçtiğimiz aylarda bir albüm çıkardı ve şarkıcılığa soyundu.

Didem Kınalı, "Şarkı söylemek için sahneye ilk kez çıkacağım. Ağlamamak için kendimi zor tutabilirim. Bu işi yapmamam gerektiği için yakın arkadaşlarımdan hakaretler bile duydum. Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir" demişti.

kkk

Kınalı sahnesine iddialı tarzıyla çıktı. Oryantalin kalçasının yarısını açıkta bırakan elbisesi dikkat çekti.

Eurovision 'u kim kazandı? 2. kez kazandı Eurovision 'u kim kazandı? 2. kez kazandı

Ekran Alıntısı

Didem Kınalı sahnede danslarıyla da hayranlarından büyük ilgi gördü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü çift çok gergin! Tartışma anı ortaya çıktıÜnlü çift çok gergin! Tartışma anı ortaya çıktı
Yalı Çapkını bu akşam yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 12 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışıYalı Çapkını bu akşam yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 12 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışı
Özeli konuşuldu! "Ben yatmadım sen yattın!"Özeli konuşuldu! "Ben yatmadım sen yattın!"
Anahtar Kelimeler:
Didem Kınalı ele

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.