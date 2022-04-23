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Şarkılar Bizi Söyler'deki Erdenay Şenlendirici Sali kimdir? Erdenay Sali, Hüsnü Şenlendirici ile akraba mı? Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu kim?

23.04.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler'deki Erdenay Şenlendirici Sali vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevilen isim, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in 22 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümünde Nisan Aktaş ve Yusuf Kurt ile “Padişah” şarkısını söyleyecek. Peki Şarkılar Bizi Söyler'deki Erdenay Şenlendirici Sali kimdir? Erdenay Sali, Hüsnü Şenlendirici ile akraba mı? Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu kim? İşte detaylar...

Şarkılar Bizi Söyler'deki Erdenay Şenlendirici Sali kimdir? Erdenay Sali, Hüsnü Şenlendirici ile akraba mı? Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu kim?

Şarkılar Bizi Söyler'deki Erdenay Şenlendirici Sali, vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü isim, Şarkılar Bizi Söyler programında Yusuf Kurt ve Nisan Aktaş ile birlikte söz ve müziğini Serdar Ortaç'ın yazdığı ve Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah" şarkısını söyleyecek. Peki Şarkılar Bizi Söyler'deki Erdenay Şenlendirici Sali kimdir? Erdenay Sali, Hüsnü Şenlendirici ile akraba mı? Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu kim? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'DEKİ ERDENAY ŞENLENDİRİCİ SALİ KİMDİR?

Erdenay Sali'nin Makedon olduğu biliniyor. Seneler önce sosyal medyada videolar paylaşan yetenekli isim, bilgisayar ekranının duvarkağıdında Hüsnü Şenlendirici'nin fotoğrafı vardı. Erdenay Sali, Hüsnü Şenlendirici hayranlığıyla biliniyor.

Erdenay Sali videolarına "Hüsnü dedeye selamlar" diyerek başlar ve klarnet çalardı.

Hüsnü Şenlendirici, yetenekli çocuğa destek vererek Türkiye'ye getirmiştir. Hüsnü Şenlendirici ve Erdenay Sali, birlikte televizyon programlarına katılmışlardır.

Erdenay Sali sosyal medya hesabında Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Programa davetlerinden Dolayı Hüsnü Dedeme, Sibel Can ablama ve Hakan altun Abime Çok Teşekkürler Ederim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı özel Programında Olmaktan, Çok Mutlu Oldum Şarkılar bizi Söyler Bu akşam 20:00’da Kanal d’de.."

Erdenay Şenlendirici Sali kimdir?

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN OĞLU KİM?

Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendirici'dir. Ergün Şenlendirici de babası gii klarnet çalmaktadır. Hüsnü Şenlendirici daha önce oğlu ile ilgili "Veliahtım oğlumdur." ifadesini kullanmıştır.

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