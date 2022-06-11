Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında ve nereli?

Sunumunu Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici gibi isimlerin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına Mahsun Kırmızıgül konuk oldu. Mahsun Kırmızıgül Mucize, Güneşi Gördüm, Aşka Sürgün gibi filmlerde rol aldı. İşte Mahsun Kırmızıgül'ün hayatı...

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

26 Mart 1969 doğumlu 53 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül Türk şarkıcı, besteci, oyuncu, yönetmen ve senaristtir. Şarkıcılık kariyeri boyunca birçok parçayı seslendirdi.

Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti. Ortaokula kadar eğitimini Diyarbakır'da alan Kırmızıgül, evin geçimini sağlayan abisini iş kazasında kaybettikten sonra kiremit ocağında çalışmaya başladı. Ailenin geçimini sağlamak için çiğ köftecide çalıştı, çaycılık yaptı.

Müzik çalışmalarına 1981'de başlayan Kırmızıgül, yıllar içerisinde hem müzik hem de oyunculuk kariyerinde oldukça ilerledi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL DİZİLERİ

Alem Buysa (1994)

Bu Sevda Bitmez (1996)

Hemşerim (1997)

Yıkılmadım (1998)

Zalim (2003)

Aşka Sürgün (2005)

Hayat Devam Ediyor (2011-2013) Genel Yönetmen - Hikâye

Benim İçin Üzülme (2012) Genel Yönetmen - Hikâye

Babalar ve Evlatlar (2012) - Hikâye

MAHSUN KIRMIZIGÜL SİNEMA FİLMLERİ

Yaşamak Haram Oldu (1987)

Beyaz Melek (16 Kasım 2007)

Güneşi Gördüm (12 Mart 2009)

Gecenin Kanatları (2009)

New York'ta Beş Minare (5 Kasım 2010)

Sadece Sen (2014, yapımcı)

Mucize (2015)

Vezir Parmağı (2017)

Mucize 2: Aşk (2019)

