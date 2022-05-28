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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın nereli ve kaç yaşında? Şu an ne iş yapıyor?

28.05.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ferda Anıl Yarkın, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Yeşim Salkım, Yonca Evcimik ve Metin Özülkü. Ünlü şarkıcı Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın nereli ve kaç yaşında? Şu an ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın nereli ve kaç yaşında? Şu an ne iş yapıyor?

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ferda Anıl Yarkın günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler programının konsepti '90'lardan Günümüze' olarak belirlendi. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Yeşim Salkım, Yonca Evcimik ve Metin Özülkü. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın nereli ve kaç yaşında? Şu an ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcıının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

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FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?

Ferda Anıl Yarkın, 21 Ağustos 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Ünlü sanatçılar Güngör Yarkın ve Kamuran Yarkın’ın oğlu olan Ferda Anıl Yarkın, Ritm Grubu üyeleri Ferruh Fahrettin Yarkın’ın ağabeyidir. Yeğenleri Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın da tanınmış müzisyenlerdir.

Ferda Anıl Yarkın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nden mezun oldu. 90’lı yıllarda Üzülme, Sonuna Kadar duygusal şarkılarıyla ve sürekli siyah giydiği kıyafetlerle döneme damga vurdu. 1999 yılında çıkarttığı Unuttum Sanma albümü yeterince ilgi görmeyince 7 sene müziği ara vermek zorunda kaldı. Müziğe ara verdiği dönemde albüm yapmayı tercih etmeyen Ferda Anıl Yarkın Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçıların albümlerine besteleriyle katkı yaptı. Ferda Anıl Yarkın 2006 yılında Ayrılmayalım albümüyle geri döndü. 2007 yılında Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışma programında Helin Avşar’ın koçluğunu yaptı. 2009 yılında Korolar Çarpışıyor programında Çanakkale Korosunu yönetti. Metin Özülkü ve Yeşim Salkım’la birlikte “Çılgınlar Kulübü” müzik grubunu kurdu. Birlikte sahne alan ve konser ve Türk müziğinin dört önemli sanatçısı 2019 yazında “Aramadın Aylardır” isimli şarkıyı birlikte seslendirerek ilk kliplerini de çekti.

Ferda Anıl Yarkın’ın albümleri arasında ise Aşkın Yetmez, Sonuna Kadar, Unuttum Sanma ve Ayrılmayalım yer aldı. Ferda Anıl Yarkın’ın şarkıları arasında ise Sonuna Kadar, Üzülme, Sen Kimseyi Sevemezsin, Yaralıyım, Zorlama Güzelim, Vay Be, Cümbüş Cümbüş Yollar, Ayrılmayalım, Ağlayamam, Dikkat Et, Sen İyi Ol, Aşkın Yetmez, Belki De, Gönüllü Ol, Hey Abla ve Deli Gönlüm bilinen eserleri olarak dikkatleri çekti.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU FERDA ANIL YARKIN ŞU AN NE İŞ YAPIYOR?

Ferda Anıl Yarkın halen müzik sektöründe çalışıyor. Stüdyoda sanatçılar için eserler üreten sevilen şarkıcı, çeşitli mekanlarda sahne alıp konserler vermeyi sürdürüyor.

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Hakan Altun Sibel Can
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