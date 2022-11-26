Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 26 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları araştırılmaya başlandı. Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta olduğu gibi bu hafta da Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yer alacak. “Karışık kaset” konseptiyle seyirci karşısına çıkacak programa bu hafta ünlü simalar konuk oluyor. 26 Kasım akşamı saat 20:00’de yayınlanacak yeni bölümde, son dönemlerin parlayan yıldızları yer alıyor.

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler, Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bu haftanın konukları ise birbirinden eğlenceli ünlülerden oluşuyor. Son dönemlerde şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi programa konuk oluyor.

Cumartesi günü programa dahil olan Bir diğer isim ise İrem Derici. Ayrıca Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya da bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alıyor.

