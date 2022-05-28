28 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzleyiciler, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne ilişkin araştırma yapmaya başladı. Programın yeni bölümü için konsept '90'lardan Günümüze' olarak belirlendi. Peki Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 28 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler oldu? 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin hangi ünlü isimleri ağırladığına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER? 28 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Şarkılar Bizi Söyler'de haftanın konsepti "90'lardan Günümüze' olarak belirlendi.

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un bu haftaki konukları Yonca Evcimik, Yeşim Salkım, Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın sevilen şarkılarını seslendirecekler. olacak.

28 MAYIS ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER OLDU?

Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamı saat 20:00’de ekrana geliyor. Şarkılar Bizi Söyler'in 28 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde Yonca Evcimik, Yeşim Salkım, Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın sevilen şarkılarını seslendirecek.

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Yonca Evcimik, şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucudur. Çocuk tiyatrosu ile sanat kariyerine başlayan Yonca Evcimik, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978 ile 1990 yılları arasında müzikallerde dans etti ve şarkı söyledi. Yarıca tiyatrolarda da rol aldı. 1979-84 arasında Şan Tiyatro, 1985-88 arasında Devekuşu Kabere’de pek çok tiyatro oyununda rol aldı. 1991 yılında ilk albümü çıkardı ve büyük başarı elde etti. Bunu Kendine Gel (1993), Yonca Evcimik '94 (1994), I'm Hot For You (1995), Günaha Davet (1998), Herkes Baksın Dalgasına (2001), 15. (2014) albümleri takip etti. Bunun dışında Çeşitli dizi ve filmlerde de rol almıştır.

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Yeşim Salkım; 12 Nisan 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavuk kökenlidir. Mesleki lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konsevatuarı Klasik Türk Sanat Müziği bölümünde almıştır. Şarkıcılık kariyerindeki ilk albümünü 1994’te yayınlamıştır. 1996 yılında ise kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Rol aldığı ilk proje, Eşkıya filmindeki başrol karakteri olmuştur. 1997 yılında ise Yeşil Müzik isminde bir plak şirketi kurmuştur. Cenk Eren, Hilal Cebeci, Tarık ve Lerzan Mutlu gibi ünlü isimleri müzik piyasasına kazandırmıştır. 2001 yılında şarkıcı isimli filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip olmuştur. Takip eden yıllarda En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız, 2000 yılının en iyi Pop Kadın Şarkıcısı ve 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı ödüllerine layık görülmüştür.

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Metin Özülkü 15 Temmuz 1962 tarihinde Mersin’de doğdu. Tam adı Celalettin Metin Özülkü'dür.

Metin Özülkü burcu ise Yengeç’tir. 4 buçuk yaşındayken babasının tayini nedeniyle İstanbul’a taşınan Metin Özülkü müziğe çocukken başladı. 9 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarında keman eğitimi alan Metin Özülkü profesyonel müzik hayatına çocuk yaşta başladı. 9 yaşında Metin Özülkü “Ana Kucağı” isimli ilk 45’lik plak çalışmasını piyasaya sürdü. Sonraki yıllarda müzisyen kimliğine ağırlık veren Metin Özülkü Erol Büyükburç ve Edip Akbayram’ın orkestralarında enstrüman çaldı.

700’ün üzerinde şarkı besteleyen Metin Özülkü pek çok ünlü isme şarkı verdi. Şarkı verdiği isimler arasında ise; Ajda Pekkan, Ayşegül Aldinç, Aşkın Nur Yengi, Akrep Nalan, Aylin Alaz, Burak Kut, Baha, Banu Zorlu, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Ercan Saatçi, Ebru Gündeş, Erol Büyükburç, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Harun Kolçak, Kurtuluş Türkgüven, Hakan Peker, Hakan Aysev, Hilal Özdemier, İzel, İclal Aydın, Kibariye, Mine Koşan, Mithat Körler, Muazzez Abacı, Nurseli İdiz, Ozan Orhon, Petek Dinçöz, Pınar Aylin, Reyhan Karaca, Seyyal Taner, Seden Gürel, Sinan Özen, Sibel Can, Yasemin Kumral, Yıldız Kaplan, Yeliz Eker ve Zafer Peker yer aldı.

Bestecilik yönünün yanında şarkıcılık performansıyla da göz dolduran Metin Özülkü 1982 yılında Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü yayınladı. Metin Özülkü albümleri ise Şarkılarla Abdülkadir, Al Yazmalım&Kar Çiçeğim, Aşkım İçin, Aşk Masalı, Böyle Aşk Olmaz, Hayat Başladı ve Issız Ada olarak bilinir.

2005-2010 yılları arasında F.B TV’de “Müzik Molası” isimli programı hazırlayıp sunan Metin Özülkü televizyon kariyerine hızlı bir adım attı. 2009 yılında TRT Radyo 1’de “Hayatım Müzik” programını yaptı. 2010-2011 yılları arasında eşi Eda Özülkü’yle birlikte Kanal A TV’de sabah programını sundu. Kendisine ait bir müzik stüdyosu da bulunan başarılı sanatçı bir yanda da aranjörlük yapmayı sürdürüyor. Şarkı Söylemek Lazım, Akademi Türkiye, Bir Şarkısın Sen, Korolar Çarpışıyor ve Benimle Söyle müzik yarışmalarında direktörlük ve orkestra şefliği yaptı.

1988 yılında müzisyen Eda Özülkü ile evlendi. 2004 yılında ünlü çift ikizleri Baran ve Volkan’ı kucaklarına aldı.

FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?

Ferda Anıl Yarkın, 21 Ağustos 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Ünlü sanatçılar Güngör Yarkın ve Kamuran Yarkın’ın oğlu olan Ferda Anıl Yarkın, Ritm Grubu üyeleri Ferruh Fahrettin Yarkın’ın ağabeyidir. Yeğenleri Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın da tanınmış müzisyenlerdir.

Ferda Anıl Yarkın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nden mezun oldu. 90’lı yıllarda Üzülme, Sonuna Kadar duygusal şarkılarıyla ve sürekli siyah giydiği kıyafetlerle döneme damga vurdu. 1999 yılında çıkarttığı Unuttum Sanma albümü yeterince ilgi görmeyince 7 sene müziği ara vermek zorunda kaldı. Müziğe ara verdiği dönemde albüm yapmayı tercih etmeyen Ferda Anıl Yarkın Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçıların albümlerine besteleriyle katkı yaptı. Ferda Anıl Yarkın 2006 yılında Ayrılmayalım albümüyle geri döndü. 2007 yılında Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışma programında Helin Avşar’ın koçluğunu yaptı. 2009 yılında Korolar Çarpışıyor programında Çanakkale Korosunu yönetti. Metin Özülkü ve Yeşim Salkım’la birlikte “Çılgınlar Kulübü” müzik grubunu kurdu. Birlikte sahne alan ve konser ve Türk müziğinin dört önemli sanatçısı 2019 yazında “Aramadın Aylardır” isimli şarkıyı birlikte seslendirerek ilk kliplerini de çekti.

Ferda Anıl Yarkın’ın albümleri arasında ise Aşkın Yetmez, Sonuna Kadar, Unuttum Sanma ve Ayrılmayalım yer aldı. Ferda Anıl Yarkın’ın şarkıları arasında ise Sonuna Kadar, Üzülme, Sen Kimseyi Sevemezsin, Yaralıyım, Zorlama Güzelim, Vay Be, Cümbüş Cümbüş Yollar, Ayrılmayalım, Ağlayamam, Dikkat Et, Sen İyi Ol, Aşkın Yetmez, Belki De, Gönüllü Ol, Hey Abla ve Deli Gönlüm bilinen eserleri olarak dikkatleri çekti.

