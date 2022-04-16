MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? İşte Şarkılar Bizi Söyler 16 Nisan konukları!

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? İşte Şarkılar Bizi Söyler 16 Nisan konukları!

16.04.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Kanal D'de yayınlanacak program öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu programın yeni bölüm fragmanı da Kanal D'de günler öncesinden dönmeye başladı. Peki Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Sevilen programa dair detaylar haberimizde. İşte Şarkılar Bizi Söyler 16 Nisan konukları...

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? İşte Şarkılar Bizi Söyler 16 Nisan konukları!

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın 16 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümünün konukları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Programın bu haftaki konsepti ‘Uzun Yol Şarkıları’ olarak belirlendi. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM? 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Sibel Can, Hüsnü Şenlendiricive Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Doğuş ve Gülden Karaböcek olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 16 NİSAN KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in 16 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümü için konsept ‘Uzun Yol Şarkıları’ olarak belirlendi. Doğuş ve Gülden Karaböcek'in konuk olduğu programda müzik şöleni olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 16 NİSAN KONUKLARI KİMLER?

DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş, 30 Haziran 1974' yılında Almanya'da dünyaya geldi. Asıl adı Orhan Baltacı'dır. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı. 2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi, ikiz çocukları var.

Doğuş'un albümleri:

Albümleri

Doğuş (Temmuz 1997)

Doğuş ve Şarkıları (Mayıs 1998)

Hadi Hızlandır (Haziran 2000)

Sevdim (2001)

Denge (2002)

  1. His (2004)

Tam Doğuş (2005)

Herbişeyim (2006)

Bozuk (2006)

Ten (2008)

Onbirde Bir (2009)

Kırık Hançer (2010)

Burası Türkiye (007) (Mayıs 2012)

Sevgilerimle (Ocak 2014)

Aklında Bulunsun (Eylül 2015)

Single'ları ve EP'leri

Beşibiyerde (2011)

Yeniden Doğuş (2013)

Yara Bere (Mart 2017)

Asla Vazgeçme (Temmuz 2017)

Ring (Kasım 2017)

Ağla (2018)

Yanarsa Yansın (2019)

Trio (Amir ve Oğuz Kalfa ile) (2019)

Yara Bere (Sanaz Kalkhorani ile) (2019)

Darbe (2019)

5'li (2020)

Kıyamam (Aleyna Dalveren ile) (2021)

Mevzu (Koray Güler ile) (2021)

Kuralsız (2021)

Sarı Saman (2022)

Geçmiçek (2022)

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 16 NİSAN KONUKLARI KİMLER?

GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

Gülden Karaböcek sahne adıyla bilinen Saniye Gülden Göktürk 4 Kasım 1953 yılında Ankara'da doğdu.

Gülten Karaböcek, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi gördü.

Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu, "Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti.

İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kararı ile alarak resmileştirdi.

Şu an İstanbul-Beylikdüzü'nde yaşamakta olup, Atilla Alpsakarya ile yaptığı 12 Eylül 1975 tarihli ilk evliliğinden 14 Haziran 1979 doğumlu Alpay adlı bir erkek çocuk ile Recep Armağan Düzgit ile 16 Ağustos 1986 tarihinde yaptığı ikinci evliliğinden 27 Şubat 1988 doğumlu Nur adlı bir kız çocuğu vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!
Hayatıyla ilgili gerçeği yıllar sonra öğrendi! Gözyaşları içinde terk ettiHayatıyla ilgili gerçeği yıllar sonra öğrendi! Gözyaşları içinde terk etti
Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdiVolkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Hakan Altun Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Rusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da var

Rusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da var

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor!

Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”

83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.