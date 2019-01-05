TREND

Şarküteri dolabında şoke eden görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 05.01.2019 13:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da marketin şarküteri reyonundaki dolapta fare görüldü. Marketteki bir kişi, peynir yiyen fareyi cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, markete ceza yazılmasını istedi.

Karaköprü ilçesinde 35 Metre Caddesi'ndeki markette müşteriler, peynir almak için gittikleri şarküteri reyonundaki dolapta fare gördü. Dolaptaki süt ürünlerinin üzerinde dolaşarak peynirlerden yiyen fareyi, bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntünün altına yorum yapanlar, marketin zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmesini, ceza yazılmasını istedi.

bbf2973ab6fd7cc0f0f0a7d42b7d290a

11faed6462e52dc42c41fa470afbb8cc

45461c00cc8ead87a9260b3c6a31b878

Kaynak: DHA

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Bilimsel olarak kanıtlandı! Öldüler...Bilimsel olarak kanıtlandı! Öldüler...
En acı not!En acı not!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa şarküteri sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Onur Büyüktopçu'dan şaşırtan taciz itirafı!

Onur Büyüktopçu'dan şaşırtan taciz itirafı!

Seks robotlarının üretildiği fabrika ortaya çıktı!

Seks robotlarının üretildiği fabrika ortaya çıktı!

En acı not!

En acı not!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ege'de korkutan istila! Bodrum-Marmaris'ten sonra İzmir'de...

Ege'de korkutan istila! Bodrum-Marmaris'ten sonra İzmir'de...

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Hastalarını fırçaladı, sosyal medyayı salladı!

Hastalarını fırçaladı, sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutan gelişme! Mercan ölümleri Adalar'dan sonra yine görüldü

Bilimsel olarak kanıtlandı! Öldüler...

En acı not!

En acı not!

Atatürk Havalimanı'nda onu gören merak etti! Böyle tarihe geçti

Atatürk Havalimanı'nda onu gören merak etti!

'Termik santralin atıkları yüzünden siyah kar yağıyor'

Yer: Kahramanmaraş! 'Siyah kar yağıyor'

İşte Survivor tarihine damga vuran ödüller!

İşte Survivor tarihine damga vuran ödüller!

Bodrum’u sarsan cinayetteki kilit isim yasak aşkı itiraf etti

Yasak aşk cinayetinde düğüm çözüldü! Kilit isim her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.