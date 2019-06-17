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Saros'a batırılan uçağa ilk dalış yapıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 17.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek dün düzenlenen törenle kıyıya yarım mil uzaklıkta batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi.

Saros'a batırılan uçağa ilk dalış yapıldı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteğiyle, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma ile dalış turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için geçen Mart ayında İbrice Limanı'na Antalya'dan getirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dün İtalyan Koyu mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta 30 metre derinliğe batırıldı. Batırılan yolcu uçağı, İbrice Limanı'nda dalış merkezi işleten dalış eğitmeni Savaş Yapman ve bir grup dalgıç tarafından deniz dibinde görüntülendi.

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Uçak batığının hem dalış turizmine, hem de balık çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayacağını belirten Yapman, yerli ve yabancı birçok dalışçının bölgeye gelmesini beklediklerini söyledi. Batırılan dev uçağın ilk görüntüleri çeken su altı dalgıç hocası Özkan Arsu, "Uçağı batırmamızın üzerinden saatler geçti, ama ilgi çok fazla. Bölge su altı turizmine canlılık getireceğine inandığımız uçağı görüntüledik. Uçağın şimdiden balıkların ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda balığın, bizim gibi su altında uçağın içinde olduğunu gördük "dedi. (DHA)

Saros'a batırılan uçağa ilk dalış yapıldı


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Anahtar Kelimeler:
Edirne İbrice Limanı uçak dalgıç

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