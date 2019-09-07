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Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

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HABER  | 07.09.2019 00:20 | Son Güncelleme

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı’nda Türkiye kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G.'nin kullandığı TIR durduruldu.

PİZZA KUTULARININ İÇİNE GİZLENMİŞ

Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından şüphelenilerek aranan TIR'ın dorse kısmındaki yemek dolabında pizza kutularının içine gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

DEĞERİ 141 BİN 600 LİRA

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 2 bin 500 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 141 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Artvin sınır kapısı Sarp Sınır Kapısı su kaplumbağası

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