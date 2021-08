Şartları ihlal eden Kendall Jenner’a dava açıldı

ABD'li süper model Kendall Jenner'ın başı, iki yıl önce yaptığı bir sözleşme yüzünden belada.

İtalyan moda markası Liu Jo, anlaşma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dünyaca ünlü isme 2 Ağustos'ta dava açtı.

Independent'in Reuters'tan aktardığı habere göre, şikayet dilekçesinin New York'a bağlı Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulduğunu bildirdi.

Yetkililer, İlk çekimin gerçekleştiğini ikinci çekimin ise pandemi yüzünden ertelendiğini ve sonrasında ise süper modele ulaşamadıklarını iddia etti. Sözleşme kapsamında Jenner'a 1,35 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödendiğini, ikinci fotoğraf çekiminin defalarca planlanmaya çalışıldığını ancak bir türlü yanıt alamadıklarını öne sürdü.

15 MİLYON TL TAZMİNAT İSTİYOR

Liu Jo şikayet dilekçesinde, 25 yaşındaki modele yapılan ödemelerin iade edilmediğini de kaydetti.

Şirket, en az 1,8 milyon dolar (yaklaşık 15 milyon TL) tazminat istiyor.

Reuters, hem Jenner hem de Liu Jo'yla iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını bildirdi.

Burberry ve Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan Jenner, ailesinin Keeping Up with The Kardashians isimli reality şovuyla ünlü olmuştu.

Süper model son olarak mayısta kendi tekila markasını piyasaya sürmüştü. Page Six içkinin yok sattığını, Türkiye, Rusya ve Japonya gibi pek çok ülkeden sipariş geldiğini bildirmişti.