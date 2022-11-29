Şartsız eş anlamlısı nedir? Şartsızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şartsız sözcüğü şart kökünden gelir. Arapça "şrṭ" kökünden gelen ve koşul anlamında kullanılan "şarṭ" sözcüğünden alıntıdır. Şart kelimesi Türkçeye geçtikten sonra bu köke eklenen "+sIz" ekiyle türetilmiş bir kelimedir ve Türkçeleştirilmiştir. Şartsız kelimesi sıfat türünde bir kelimedir ve cümle içinde sıfat görevinde kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre şartsız kelimesinin anlamları:
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