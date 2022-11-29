Şartsız eş anlamlısı nedir? Şartsızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şartsız sözcüğü şart kökünden gelir. Arapça "şrṭ" kökünden gelen ve koşul anlamında kullanılan "şarṭ" sözcüğünden alıntıdır. Şart kelimesi Türkçeye geçtikten sonra bu köke eklenen "+sIz" ekiyle türetilmiş bir kelimedir ve Türkçeleştirilmiştir. Şartsız kelimesi sıfat türünde bir kelimedir ve cümle içinde sıfat görevinde kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre şartsız kelimesinin anlamları:

Şarta bağlı olmayan, koşulsuz.

Dinî bakımdan şartlanmamış.

Şartsız kelimesini içerisinde bulunduran cümle örnekleri:

Sana şartsız güven besliyorum.

Bana bunu şartsız hediye edeceğine inanmıyorum.

Eğer mutluysan koşulsuz şartsız bu yoldan dönmemeni tavsiye ederim.

Hiçbir madde şartsız geçilmemişti.

Bana bile bunları şartsız vermiyorsan kimseye vereceğini düşünmüyorum.

Şartsız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şartsız kelimesinin eş anlamı çeşitleri bulunur. Şartsız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde şartsız yerine geçebilen kelimedir. Şartsız ve şartsızın eş anlamlısı kelime arasında anlam birliği odluğu için cümlelerde birbirleri yerine kullanılmasında herhangi bir hata oluşmaz. Şartsız eş anlamlısı kelime:

Koşulsuz

Kayıtsız

Şartsızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şartsız kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: