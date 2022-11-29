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Şartsız eş anlamlısı nedir? Şartsızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili tarih içerisinde çoğu dille iç içe olmuştur. Kimi zaman ekonomik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal alanlarda olduğu gibi kimi zamanlarda ise dil ve kelime gruplarında da alışverişler yaşanmıştır. Ayrıca Türkçe kendi içerisinde de gelişerek ve yenilenerek sözcük dağarcığını genişletebilir. Arapça da Türkçemizin alışverişte bulunduğu dillerden yalnızca biridir. Şartsız sözcüğü Türkçemize Arapçadan gelen şart kökü sayesinde türetilmiştir. Peki, şartsız sözcüğünün eş anlamlıları nedir?

Şartsız eş anlamlısı nedir? Şartsızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şartsız sözcüğü şart kökünden gelir. Arapça "şrṭ" kökünden gelen ve koşul anlamında kullanılan "şarṭ" sözcüğünden alıntıdır. Şart kelimesi Türkçeye geçtikten sonra bu köke eklenen "+sIz" ekiyle türetilmiş bir kelimedir ve Türkçeleştirilmiştir. Şartsız kelimesi sıfat türünde bir kelimedir ve cümle içinde sıfat görevinde kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre şartsız kelimesinin anlamları:

  • Şarta bağlı olmayan, koşulsuz.
  • Dinî bakımdan şartlanmamış.

Şartsız kelimesini içerisinde bulunduran cümle örnekleri:

  • Sana şartsız güven besliyorum.
  • Bana bunu şartsız hediye edeceğine inanmıyorum.
  • Eğer mutluysan koşulsuz şartsız bu yoldan dönmemeni tavsiye ederim.
  • Hiçbir madde şartsız geçilmemişti.
  • Bana bile bunları şartsız vermiyorsan kimseye vereceğini düşünmüyorum.
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Şartsız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şartsız kelimesinin eş anlamı çeşitleri bulunur. Şartsız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde şartsız yerine geçebilen kelimedir. Şartsız ve şartsızın eş anlamlısı kelime arasında anlam birliği odluğu için cümlelerde birbirleri yerine kullanılmasında herhangi bir hata oluşmaz. Şartsız eş anlamlısı kelime:

  • Koşulsuz
  • Kayıtsız
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Şartsızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şartsız kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bu durumda koşulsuz kendini düşünmelisin.
  • Koşulsuz bu durumda ne yapman gerekenleri söylediğimde beni dinlemeliydin.
  • Genç adam, kadına senelerdir kayıtsız bir sevgi beslemişti.
  • Bu koşulsuz tavırlarınla kendini daha çok üzeceksin.
  • Sen de mutluysan bu duruma koşulsuz inanacağım.
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