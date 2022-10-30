EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Sorun eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sorun eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok kelimenin aynı anlamı taşıyan anlamdaş sözcüğü bulunur. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçede bazı kelimelerin bir adet eş anlamlısı bulunurken bazı kelimelerin de birden fazla eş anlamlısı vardır. Sorun kelimesi hem cümle içinde hem de tek başına kullanılabilen bir kelimedir. Çözülmesi gereken mesele olarak görülen sorun kelimesi eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Peki, sorun kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sorun eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sorun kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "sormak, aramak, peşinden gitmek" anlamlarında kullanılan "sor-" fiiline +In" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe döneminde türetilen bu kelime, Arapçadaki mesele, sual kelimelerinin karşılığı olarak türetilmiştir. İlk türetildiği zamanlarda "mesele, bap, husus, mesul" anlamlarında kullanılan kelime daha sonrasında Fransızca "probléme" kelimesinin karlışığı olarak "mesele" anlamında kullanılmaya başlamıştır. Sorun kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

  • Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum
  • Sıkıntı veren durum, dert

Sorun kelimesini içeren bir de birleşik bir kelime bulunur. "Beslenme sorunu" olarak geçen bu birleşik kelime de günlük yaşamda oldukça kullanılır. Mecaz anlamda "sıkıntı veren durum" anlamında kullanılabilen sorun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de dilimizde mevcuttur.

Cümle eş anlamlısı nedir? Cümle eş anlamlısı nedir?

Sorun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sorunun eş anlamlısı olan sözcük sorun ile aynı anlamda kullanılır. Sorunun anlamdaşı olan sözcükler yazılış ve okunuş bakımından sorundan farklıdır. Sorun kelimesi de eş anlamlılara sahip bir kelimedir. Sorunun eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Mesele
  • Problem
  • Dert
  • Dava
  • İş
  • Sıkıntı
İndirim eş anlamlısı nedir? İndirim eş anlamlısı nedir?

Sorunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde her biri sorun yerine kullanılabilen ve aynı anlama gelen kelimeler cümlede anlatım bozukluğu yaratmaz. Bu eş anlamlı kelimelerden sorun yerine kullanılan en yaygın kelime mesele kelimesidir. Anlamdaş olan kelimelerden bir ya da birden fazlası yabancı kökenli kelimelerden oluşur. Mesele kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Sorun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Ortada büyük bir mesele var ve asla çözmeye yanaşmıyor.
  • Oldukça problemli bir çocuk olduğu için okuldan uzaklaşma kararı aldı.
  • Tüm sıkıntıların çözüme kavuşması için elimden geleni yapacağım.
  • Başımıza bir ton iş çıkarmıştı.
Karşıt eş anlamlısı nedir? Karşıt eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Okul eş anlamlısı nedir?Okul eş anlamlısı nedir?
YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir sorun eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Deprem eş anlamlısı nedir?

Deprem eş anlamlısı nedir?

Okul eş anlamlısı nedir?

Okul eş anlamlısı nedir?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.