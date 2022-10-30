Sorun eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sorun kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "sormak, aramak, peşinden gitmek" anlamlarında kullanılan "sor-" fiiline +In" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe döneminde türetilen bu kelime, Arapçadaki mesele, sual kelimelerinin karşılığı olarak türetilmiştir. İlk türetildiği zamanlarda "mesele, bap, husus, mesul" anlamlarında kullanılan kelime daha sonrasında Fransızca "probléme" kelimesinin karlışığı olarak "mesele" anlamında kullanılmaya başlamıştır. Sorun kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum

Sıkıntı veren durum, dert

Sorun kelimesini içeren bir de birleşik bir kelime bulunur. "Beslenme sorunu" olarak geçen bu birleşik kelime de günlük yaşamda oldukça kullanılır. Mecaz anlamda "sıkıntı veren durum" anlamında kullanılabilen sorun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de dilimizde mevcuttur.

Sorun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sorunun eş anlamlısı olan sözcük sorun ile aynı anlamda kullanılır. Sorunun anlamdaşı olan sözcükler yazılış ve okunuş bakımından sorundan farklıdır. Sorun kelimesi de eş anlamlılara sahip bir kelimedir. Sorunun eş anlamlısı olan kelimeler:

Mesele

Problem

Dert

Dava

İş

Sıkıntı

Sorunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde her biri sorun yerine kullanılabilen ve aynı anlama gelen kelimeler cümlede anlatım bozukluğu yaratmaz. Bu eş anlamlı kelimelerden sorun yerine kullanılan en yaygın kelime mesele kelimesidir. Anlamdaş olan kelimelerden bir ya da birden fazlası yabancı kökenli kelimelerden oluşur. Mesele kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Sorun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: