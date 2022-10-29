Soylu eş anlamlısı nedir? Soylunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Soylu kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılabilir. Örneğin kralın soyundan gelen kişilere soylu denilebildiği gibi asalet sahibi, bilge kişileri de ifade etmek için soylu sözcüğü kullanılabilir. Türkçe kökenli olan soylu kelimesinin anlamları:
Soylunun eş anlamlısı olan sözcükler de farklı yerlerde kullanıldığında anlam kayması gibi durumlar yaşanmaz. Soylu eş anlamlısı olan kelimeler birden fazladır. Bu kelimeleri cümle içerisinde soylu yerine kullanmak akışta herhangi bir bozukluğa sebebiyet vermeyecektir. Soylu kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
Bu sözcükler cümle içerisinde anlatılmak istenen metne göre kullanılabilir.
Anlamdaş kelimeler kullanıldığı için herhangi bir anlam bozulması ve anlam değişikliği olmaz. Ayıca bu sözcükler ile farklı cümleler de kurulabilir. Soylunun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: