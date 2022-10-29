Soylu eş anlamlısı nedir? Soylunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Soylu kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılabilir. Örneğin kralın soyundan gelen kişilere soylu denilebildiği gibi asalet sahibi, bilge kişileri de ifade etmek için soylu sözcüğü kullanılabilir. Türkçe kökenli olan soylu kelimesinin anlamları:

Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan

İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen

Saygı uyandıran, yücelik taşıyan

Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen

Soylunun eş anlamlısı olan sözcük

Soylunun eş anlamlısı olan sözcükler de farklı yerlerde kullanıldığında anlam kayması gibi durumlar yaşanmaz. Soylu eş anlamlısı olan kelimeler birden fazladır. Bu kelimeleri cümle içerisinde soylu yerine kullanmak akışta herhangi bir bozukluğa sebebiyet vermeyecektir. Soylu kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Aristokrat

Asil

Asaletli

Asilzade

Kerim

Kibar

Kişizade

Kökten sürme

Necip

Şerif

Bu sözcükler cümle içerisinde anlatılmak istenen metne göre kullanılabilir.

Soylunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimeler kullanıldığı için herhangi bir anlam bozulması ve anlam değişikliği olmaz. Ayıca bu sözcükler ile farklı cümleler de kurulabilir. Soylunun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: