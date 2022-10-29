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Soylu eş anlamlısı nedir? Soylunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kral ve kraliyet soyundan olan kişilere soylu denir. Cumhuriyet ile yönetim döneminden önce ülkeler soylu ve halk olarak iki sınıfa ayrılmış durumdaydı. Aynı zamanda mecaz anlamı ile soylu, bilgili ve hikmet sahibi kişilere de denir. Soylu kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde kullanılabilir. Peki, soylu kelimesinin eş anlamlısı kelimeler nedir?

Soylu eş anlamlısı nedir? Soylunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Soylu kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılabilir. Örneğin kralın soyundan gelen kişilere soylu denilebildiği gibi asalet sahibi, bilge kişileri de ifade etmek için soylu sözcüğü kullanılabilir. Türkçe kökenli olan soylu kelimesinin anlamları:

  • Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan
  • İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen
  • Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
  • Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen
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Soylunun eş anlamlısı olan sözcük

Soylunun eş anlamlısı olan sözcükler de farklı yerlerde kullanıldığında anlam kayması gibi durumlar yaşanmaz. Soylu eş anlamlısı olan kelimeler birden fazladır. Bu kelimeleri cümle içerisinde soylu yerine kullanmak akışta herhangi bir bozukluğa sebebiyet vermeyecektir. Soylu kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Aristokrat
  • Asil
  • Asaletli
  • Asilzade
  • Kerim
  • Kibar
  • Kişizade
  • Kökten sürme
  • Necip
  • Şerif

Bu sözcükler cümle içerisinde anlatılmak istenen metne göre kullanılabilir.

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Soylunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimeler kullanıldığı için herhangi bir anlam bozulması ve anlam değişikliği olmaz. Ayıca bu sözcükler ile farklı cümleler de kurulabilir. Soylunun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Sadece asilzadelerin katıldığı bir toplantı yapacaklar.
  • Prensesin tıpkı kendisi gibi asil biri ile evlenmesi gerekiyor.
  • Bu restoran sadece kişizadelere hizmet eden oldukça lüks bir yer.
  • Oturuşu, kalkışı ve davranışı onun ne kadar kerim bir kişi olduğunu gözler önüne seriyor.
  • Aristokrat davranışlarının altında öyle kültürsüz bir insan yatıyor ki tanısan şaşırırsın.
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