Şaşıracaksınız ama gerçekten Rubik Küpü’nün filmi geliyor

Ülkemizde bilinen adıyla Sabır Küpü veya Zeka Küpü asıl adı Rubik Küpü olan renkli kare oyuncağın filmi yapılıyor. Adı Rubik's Cube olarak duyurulan film, şaşkınlıkla karşılandı.

Deadline’ın geçtiği habere göre; Hyde Park Entertainment Group ve Endeavour Content tarafından hazırlanan filme dair hiçbir şey şu anda bilinmiyor. Özellikle filmin olay örgüsü, yönetmeni ve senaryosu gibi detaylar şu anda ciddi bir şekilde gizli tutuluyor.

Filmin tam olarak türünün ve tarzının ne olacağı da aynı şekilde bilinmiyor ancak belgesel türünde olmayacağını söyleyelim.

Ernõ Rubik tarafından icat edilen Rubik's Cube, yani Rubik'in Küpü çıktığından bu yana yaklaşık 350 milyonun üzerinde satıldı. Elbette bu sayıya orijinal olmayan ürünler dahil değil. Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olmasına rağmen şu ana kadar bir filme veya diziye hiçbir zaman konu olmadı.



