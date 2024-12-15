Şaşırtan hareket! Mika Raun sevgilisinin kolunu öptü sonrası ise olay oldu! Bakın ne yaptı...

Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen Mika Raun, geçtiğimiz aylarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Raun, sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nilgün Belgün'ün YouTube programına konuk olan Raun 'Hafızamı sildirdim' açıklamasıyla gündem olmuştu. Raun, "Geçmişimle alakalı şeyleri zihnimden sildirebileceğim bir operasyon bulup denemiştim. İşe de yaradı. Birileri bana bir şeyi çok anlatmadıkça, göstermedikçe, diretmedikçe geçmişimle alakalı kareleri hatırlamıyorum." demişti.

PAYLAŞTIKLARI VİDEO GÜNDEM OLDU!

Bir süredir ilişkisi olan genç fenomen Mika Raun, sevgilisiyle paylaştığı video nedeniyle gündem oldu. Bir dövmeciye giden ikilinin aldığı karar şaşırttı. Raun'un yaınladığı videoda sevgilisi Batuhan'ın kolunu öpen Raun'un dudak izi kolunda çıktı. Batuhan da Mika'nın dudak izini dövme yaptırdı.

Mika'nın sevgilisinin bu hareketi ise sosyal medyada gündem oldu.