Şaşırtan keşif! Altından tarih çıktı: 773 bin yıllık insan fosili bulundu

Kazablanka'da keşfedilen insan fosilleri insan evriminde kritik bir dönem hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağladı.

Fas Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağındaki bir mağarada keşfedilen insan atalarına ait kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçaların yer aldığı ifade edildi.

773 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Detaylı analizler sayesinde yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendirilebilen bu eserlerin, Fas ve Kuzey Afrika'nın insanlık tarihinin derin köklerini anlama konusundaki konumunu güçlendirdiği aktarıldı.