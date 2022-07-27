Şaşkına çevirdi! Anayolda, motosiklet hareket ederken ayağa kalkıp uluorta idrarını yaptı

25 Temmuz Pazartesi günü saat 18:00 sularında Bali, Sanur'da genç bir kadın tarafından kameraya alınan olayda, 30'larında bir adamın trafik ışıklarını beklediği esnada motosikletinin üzerindeyken doğrulup idrarını yaptığı görüldü. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi topladı.

''APTAL''

Videoda, kaydı alan Natasya'nın "Trafik ışığına işemek mi?" diyerek şaşkına döndüğü duyuluyordu. Arka planda ise amcası “Sadece viral hale getirin” diyordu. Natasya'nın akrabalarından biri de, “Aptal, yemin ederim” diyerek tepki gösterdi.

BİR ŞEY GÖRMEDİ

Natasya, adamın kavşağa yaklaşırken de garip davrandığını ve durmadan korna çaldığını söyledi. "Akıllı gibiydi ya da belki de tamamen delirmiş gibiydi'' diye anlatan genç kadın, neyse ki bulunduğu açıdan adamın mahrem yerlerini görmemişti.

''KARA LİSTEYE ALINMALI''

Olay hakkında birçok insan yorum yaptı. Bazıları, bunun nispeten normal olduğunu öne sürdü bazıları ise bunu görgüsüzlük olarak değerlendirdi. Kimileri de adamın hapis cezasına çarptırılması ve hatta kara listeye alınması gerektiğini savundu.

HAPİS YATABİLİR

Endonezya'da kamuya açık idrara çıkmaya karşı belirli kurallar bulunmamakla birlikte, ülkenin kamu ahlakıyla ilgili yasaları var. Bu da, idrar yaparken birini bu ana maruz bırakırsanız, birkaç ay hapis yatabileceğiniz anlamına gelir.



