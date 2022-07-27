Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Şaşkına çevirdi! Anayolda, motosiklet hareket ederken ayağa kalkıp uluorta idrarını yaptı

Şaşkına çevirdi! Anayolda, motosiklet hareket ederken ayağa kalkıp uluorta idrarını yaptı

27.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bali'nin Sanur kasabasında meydana gelen olay ve 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Natasya tarafından kameraya alınan, genç kadının videoyu sosyal medyada yayınlanmasının ardından viral oldu. 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen, beyaz çiçek baskılı siyah şort ve sarı bir kask giyen bir adamın, ana yoldaki trafik ışıklarında beklerken motosikletinde doğrulup idrarını yaptığı görüntüler herkesi şoke etti.

Şaşkına çevirdi! Anayolda, motosiklet hareket ederken ayağa kalkıp uluorta idrarını yaptı

25 Temmuz Pazartesi günü saat 18:00 sularında Bali, Sanur'da genç bir kadın tarafından kameraya alınan olayda, 30'larında bir adamın trafik ışıklarını beklediği esnada motosikletinin üzerindeyken doğrulup idrarını yaptığı görüldü. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi topladı.

''APTAL''

İDRAR

Videoda, kaydı alan Natasya'nın "Trafik ışığına işemek mi?" diyerek şaşkına döndüğü duyuluyordu. Arka planda ise amcası “Sadece viral hale getirin” diyordu. Natasya'nın akrabalarından biri de, “Aptal, yemin ederim” diyerek tepki gösterdi.

BİR ŞEY GÖRMEDİ

Natasya, adamın kavşağa yaklaşırken de garip davrandığını ve durmadan korna çaldığını söyledi. "Akıllı gibiydi ya da belki de tamamen delirmiş gibiydi'' diye anlatan genç kadın, neyse ki bulunduğu açıdan adamın mahrem yerlerini görmemişti.

''KARA LİSTEYE ALINMALI''

ÇİŞS

Olay hakkında birçok insan yorum yaptı. Bazıları, bunun nispeten normal olduğunu öne sürdü bazıları ise bunu görgüsüzlük olarak değerlendirdi. Kimileri de adamın hapis cezasına çarptırılması ve hatta kara listeye alınması gerektiğini savundu.

HAPİS YATABİLİR

Endonezya'da kamuya açık idrara çıkmaya karşı belirli kurallar bulunmamakla birlikte, ülkenin kamu ahlakıyla ilgili yasaları var. Bu da, idrar yaparken birini bu ana maruz bırakırsanız, birkaç ay hapis yatabileceğiniz anlamına gelir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir kare fotoğraf çekmek istedi! Canından olduTek bir kare fotoğraf çekmek istedi! Canından oldu
Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...
Bir sandviç yedi, hayatı değişti! “5 yıldır gaz çıkartıyorum”Bir sandviç yedi, hayatı değişti! “5 yıldır gaz çıkartıyorum”
Anahtar Kelimeler:
bali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

İlginizi Çekebilir

Faydasını öğrendikten sonra kütür kütür yiyeceksiniz

Faydasını öğrendikten sonra kütür kütür yiyeceksiniz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Günde bir tane yemeniz yeterli! Kanseri defediyor

Günde bir tane yemeniz yeterli! Kanseri defediyor

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.