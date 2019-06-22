Şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

Olay, öğlen saatlerinde merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Beşsaray Köyü'nde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Yaşar Kaya, kendisine ait büyükbaş hayvanları başka bir köye götürmek için kamyona yüklemek istedi.
Bu sırada sürüden ayrılan 6 inek, yakında bulunan gübre yığınına saplandı.
Olayı gören köylüler, Kaya'nın yardımına koştu. Köylüler ve Kaya, inekleri saplandıkları yerden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu, itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çaresizce kurtarılmayı bekleyen inekleri, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu iş makineleriyle bulundukları yerden çıkardı. Kaya, ekiplere teşekkür etti.
(DHA)
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