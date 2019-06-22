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Şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

Erzincan'ın merkeze bağlı Beşsaray Köyü'nde, açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, ekiplerin iş makineleriyle yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

Olay, öğlen saatlerinde merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Beşsaray Köyü'nde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Yaşar Kaya, kendisine ait büyükbaş hayvanları başka bir köye götürmek için kamyona yüklemek istedi.

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Bu sırada sürüden ayrılan 6 inek, yakında bulunan gübre yığınına saplandı.

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Olayı gören köylüler, Kaya'nın yardımına koştu. Köylüler ve Kaya, inekleri saplandıkları yerden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu, itfaiyeye bildirdi.

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Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çaresizce kurtarılmayı bekleyen inekleri, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu iş makineleriyle bulundukları yerden çıkardı. Kaya, ekiplere teşekkür etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan inek

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