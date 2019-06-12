Mynet Trend

Şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.06.2019 04:59 | Son Güncelleme

Denizli’de cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.

Şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor!

Pamukkale ilçesi Kınıklı Caddesi ile 667. Sokak'ın kesiştiği yerde yol ortasında bulunan mezar, görenleri şaşırtıyor. Sokakta yıllar öncesinde bir mezarlık bulunduğu, mezarlığın parka dönüştürüldüğü ancak yol ortasında kalan bu mezara dokunulmadığı iddia ediliyor. Yaklaşık 20 yıl önce yetkililer tarafından etrafı çevrilen mezar, yolun ortasında kavşak görevi görüyor. Belediye yetkilileri yol çalışmaları sırasında mezara dokunmazken, vatandaşlar ise mezara iş makinelerinin dokunamadığı efsanesine inanıyor.

AKŞAMLARI SES GELİYOR, KÖPEKLER BAŞINDA UYUYOR İDDİASI

Bazı vatandaşlar ise mezardan akşamları sesler geldiğini, köpeklerin zaman zaman mezarın yanına gelip havladığını ardından sabaha kadar mezarın yanı başında uyuduğunu söylüyor. Mahalle sakinleri, ne zaman yapıldığı belli olmayıp bir evliyanın olduğuna inandığı mezara sahip çıkıyor, başına gelip dua ediyor. Mezarın kime ait olduğu ve ne zaman yapıldığı ise gizemini koruyor.

"MEZARLIK KALKTI AMA BU YATIRA DOKUNAMADILAR"

Mezarın başında dua eden mahalle sakinlerinden Efsun Karaca, mezarda bir evliyanın yattığına inanıyor. Yan tarafta bulunan mezarlığın parka çevrildiğini ancak yol ortasındaki mezarın kaldırılamadığını belirten Karaca, “Mezarın bulunduğu yerin yan tarafındaki park daha önceden mezarlıktı. Mezarlığı kaldırdılar ama bu yatır burada kaldı, buna dokunamadılar. Kaldırmak istediler ama olmadı, sonrasında etrafını çevirdiler. Gelip geçerken dua ediyoruz” dedi. (İHA)

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Göz göre göre ne varsa kamyona yüklediler!Göz göre göre ne varsa kamyona yüklediler!
Damada gelin alma sırasında işkence gibi şakaDamada gelin alma sırasında işkence gibi şaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli mezarlık

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak!

Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak!

Böyle hırsızlık görülmedi! Göz göre göre ne varsa kamyona yüklediler!

Göz göre göre ne varsa kamyona yüklediler!

Damada gelin alma sırasında işkence gibi şaka

Damada gelin alma sırasında işkence gibi şaka

Antalya'da korkunç olay! Eski ev arkadaşının kulağını kesti

Antalya'da korkunç olay! Eski ev arkadaşının kulağını kesti

Side plajlarına yabancı turist akını

Side plajlarına yabancı turist akını

Görmek için birbirleriyle yarıştılar! 110 bin kişi balık göçünü izledi

Tatilde 110 bin kişi balık göçünü izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.