Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şaşkına çeviren olay! Anneleri sanıp başka cenazeyi memleketlerinde gömdüler

İçerik devam ediyor

Kayseri'de vefat eden bir kadın; farklı cenaze sahipleri tarafından anneleri ile karıştırılarak morgdan çıkarılıp götürüldü. Toprağa verilen kadının cenazesi, yanlışlık fark edilince çıkarılarak başka bir mezarlığa defnedildi.

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi, yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.

Şaşkına çeviren olay! Anneleri sanıp başka cenazeyi memleketlerinde gömdüler 1

Dün sabah saatlerinde morga gelen Fatma Adıbelli'nin yakınları, cenazenin burada olmadığını fark etti. Araştırmaya başlayan yakınları, Fatma Adıbelli'nin cenazesinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi. Ovakent'e giden cenaze sahipleri, Fatma Adıbelli'nin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyalarını gördü. Bunun üzerine savcılık kararı ile jandarma eşliğinde mezar açılarak merhume Adıbelli'nin cenazesi alınarak Kayseri'ye getirildi.

ANNELERİ SANMIŞLAR

Ovakent'teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen Adıbelli'nin yakınları, durumu anlattı. Cenaze sahiplerinin Fatma Adıbelli'yi anneleri zannederek aldıkları öğrenildi. Memleketinde toprağa verildi. Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şaşkına çeviren olay! Anneleri sanıp başka cenazeyi memleketlerinde gömdüler 2

Fatma Adıbelli’nin yakını Bülent Ersöz, başından geçen olayı anlatarak, "Cenazemizi Pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurt dışında olduğu için Salı günü defnedecektik. Onlar da geldiler. Dün işlemleri yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morg da olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent’te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik. Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent’teki cenaze sahipleri "annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada. Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar" diye konuştu.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakın nereyle bağlantılıymış: El kadar ancak değeri çok büyük! Bakın nereyle bağlantılıymış: El kadar ancak değeri çok büyük!
Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldüSavaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Anahtar Kelimeler:
Kayseri cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Türkiye'nin 81 ilinde sığınak planı: 72 saat boyunca...

Türkiye'nin 81 ilinde sığınak planı: 72 saat boyunca...

Başına bıçak saplanan çocuk hastaneye yürüyerek gitti

Başına bıçak saplanan çocuk hastaneye yürüyerek gitti

Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!

Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.