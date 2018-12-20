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Satın aldığımız meyve ve sebzelerde kimyasal olup olmadığını nasıl anlarız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.12.2018 10:36 | Son Güncelleme

Meyve ve sebzelerin çürümesinin önüne geçmek, uzun süre sağlam kalmalarını sağlamak ya da hızlı bir şekilde olgunlaştırmak için ürünlerin yetiştirilme aşamasında çeşitli kimyasallara başvuruluyor. Bu ilaçlı sebze ve meyveler ise sağlığımız için son derece zararlı. Bahsedeceğimiz birkaç ipucu sayesinde satın alacağınız meyve ve sebzelerin kimyasal işlemden geçip geçmediğini anlayabilirsiniz.

Satın aldığımız meyve ve sebzelerde kimyasal olup olmadığını nasıl anlarız?

Patates

hormonlu

Patateslerin üzerinde birden fazla yer alan küçük yumrular ve içlerinin kararması, sebzenin fazla ilaca maruz kaldığının göstergesidir. Patates seçerken dış yüzeylerinin yumrusuz olmalarına dikkat edin. Aşırı gübre ve hormon kullanımı patateslerin iç yüzeyinde siyah lekelere sebep olur.

Domates

domates

Yaz sebzesi olan domatesleri kışın da bolca tezgahlarda görüyoruz. Mevsimsel bir sebze olan domatesi yaz aylarında tüketmek en doğrusudur. Domatesin kabuğu gözünüze yapay geliyor ve yüzeyinde beyaz çizgiler görüyorsanız o domates nitrik asit içeriyordur.

Bal kabağı

bal kabağı

Kışın en güzel yiyeceklerinden biridir bal kabağı. Gerek tatlısı gerekse çorbasıyla sofralarımızı lezzetli bir şekilde süsler. Ancak bal kabağı da gıda terörüne uğrayan sebzelerden biridir. Bal kabağının dış yüzeyi pürüzsüzse ilaçlı değildir. Eğer kabağın dış yüzeyi lifli, benekli ya da bol çizgiliyse ilaca maruz kalmış olabilir.

Salatalık

salatalık

Salatalık da domates gibi mevsimsel bir sebzedir ve en tazesini, en lezzetlisini yazın bulabilirsiniz. Mevsimi dışında tüketilen salatalıklarda çekirdek yoksa ve sünger gibi yumaşaksa sağlık açısından risk yaratabilir. En doğrusu salatalığı mevsiminde tüketmektir. Mevsim dışı tüketildiğinde tadını almanız zordur.

Patlıcan

paqtlıcan

Hormonlu patlıcanların şekli oldukça bozuktur. Genelde yan yana yapışık şekildedirler. Etli kısımları ise sünger gibi koftur.

Biber

biber

Olması gerekenden çok daha büyük boyuttadırlar. Biberin etli kısımları hormonlu domatesteki gibi sert ve beyaz dokuludur.


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