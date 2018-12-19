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Satürn'ün halkaları hızla yok oluyor!

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TEKNOLOJİ  | 19.12.2018 23:12 | Son Güncelleme

NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin halkalarından ekvatoruna ciddi miktarda toz ve kayaç malzeme döküldüğünü tespit etti. Bilim insanları, halkaların 100 milyon yıl içinde tamamen yok olacağını tahmin ediyor.

Satürn'ün halkaları hızla yok oluyor!

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin en büyük 2. gezegeni Satürn'ün yörüngesindeki halkaların öngörülenden çok daha hızlı şekilde yok olduğunu bildirdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini keşif aracının, Satürn'ün halkalarını oluşturan toz ve kayaçların, gezegenin manyetik alanının etkisiyle hızla yüzeye doğru çekildiğini ve bu yüzden halkaların hesaplanandan çok daha hızlı şekilde yok olduğunu tespit ettiği belirtildi.

"HALKALARIN ÖMRÜ 100 MİLYON YILDAN AZ"

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi' nden James O’Donoghue, Voyager 1 ve 2 keşif araçlarının, daha önce yaptığı ölçümlerde, halkalardan her yarım saatte bir olimpik havuz büyüklüğünde buzun çözündüğünü belirlediğini hatırlatarak, "Yalnızca bu veri, halka sisteminin 300 milyon yılda tamamen yok olacağını gösteriyor. Buna Cassini'nin Satürn'ün halkalarından gezegenin ekvatoruna düşen materyal miktarına ilişkin ölçümlerini eklediğimizde halkaların ömrünün 100 milyon yıldan az olacağını anlıyoruz. Satürn'ün toplam ömrünün 4 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde bu oldukça kısa bir süre." dedi.

Bilim insanları uzun yıllar Satürn'ün halkalarının gezegenle birlikte mi oluştuğu, yoksa sonradan mı meydana geldiği sorusunu tartışmıştı. Voyager 1 ve 2 ile Cassini keşif araçları, halkaların sonradan oluştuğu yönündeki tezi destekler nitelikte bulgulara ulaşmıştı. Gezegenin halka bölgelerinin yoğunluğuna dair yapılan gözlemler, tüm sistemin ömrünün 100 milyon yıldan fazla olmayacağını ortaya koymuştu.

NASA'nın Satürn'ün keşif aracı Cassini, 13 yıllık keşif yolculuğunun ardından geçen yıl eylülde gezegenin halkaları arasına dalarak misyonunu tamamlamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NASA Satürn cassini Satürn'ün halkaları

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