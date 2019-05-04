Saul Alvarez, 36 dakikada 210 milyon Lira kazanacak

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yapılacak WBC-WBA-IBF orta sıklet unvan birleştirme maçında 32 yaşındaki Daniel Jacobs, 28 yaşındaki Saul Canelo Alvarez ile karşı karşıya gelecek.

ABD'li Tony Weeks'in ring hakemliğini yapacağı ve en fazla 36 dakika sürebilecek şekilde 12 raunt oynanacak mücadelede, Saul Alvarez yaptığı anlaşma gereği minimum 210 milyon lira kazanacak.

20 bin kişilik T-Mobile Arena'da yapılacak maçın biletleri en ucuz 105, en pahalı 1.505 dolara satılırken, karaborsada ise biletler 6 bin dolara alıcı buldu.

