Savaş Cebeci - Kaan Kazgan kavgasından sonra açıklama! Cebeci: 'Belinde silah vardı, ölebilirdim!'

Bir süredir sosyal medyada atışan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile Fitness antrenörü Savaş Cebeci'nin kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü vücut geliştirmeci Savaş Cebeci, profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile tutuştuğu kavga sonrası kanlar içinde yerde kalmıştı.

Olayın ardından sosyal medya gündeminde binlerce yorum yapılırken, Savaş Cebeci'den flaş bir açıklama geldi.

İşte Cebeci'nin sözleri;

"SİLAHLI VE KALABALIKLARDI"

"Planlanmış bir İtalya tatilim vardı, şu an İtalya'dayım. Biraz kafamı toparlamaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz, kafama ağır darbeler aldım. Bu meselenin fazlasıyla yayıldığını ve şiddetin meşrulaştığını görüyorum. Benim de söylemem gereken birkaç şey olduğunu düşünüyorum. O gün dövüş için bir araya geldiğimizde sokak ortasında kavga etmek gibi bir amacım yoktu. Üzerimdeki kumaş pantolondan, elimdeki telefondan siz de gördünüz. Amacım yine kuralsız bir şekilde ringde dövüşmekti. Fakat silahlı ve kalabalık gelmişlerdi."

"SİLAHIN NE İŞİ VAR?"

"Belinde silah olan yırtık kotlu çocuk silahını göstererek posta koymaya başlayınca sinirlendim. Çünkü silahın ne işi var? Silahla mı beni korkutacaksın? Öfkemi kontrol edemedim, o çocuğa küfrettim. Israrla ringe inelim dedim. Olası bir arbedede silahlar ateş alabilirdi. Masum insanlar bir hiç uğruna ölebilirdi. Ayrıca yenilecek de olsam bu, sokak ortasında insanların canını riske atarak ya da çevredekileri korkutarak değil, ringde olmalı."

"NORMAL KÜTLEDE BİR ADAM OLSAM ÖLEBİLİRDİM"

"Ben yan dönmüş konuşurken, ansızın ve habersizce gelen hamleyle yere yığıldım. Bu yüzden yüzüme ağır darbeler almaya başladım. Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim, bayılabilirdim. Dayak yemekten ömrüm boyunca korkmadım. Olsaydım dişimle tırnağımla kazıdığım bu hayata sahip olamazdım."

"YALNIZLIĞIMI İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM"

"Her yanım kan içindeydi, oradaki tek yakınım olan İlyas'a seslendim. 'Şu saçma olaya son ver, doğrusu bu değil, ringe inelim' diye destek olmasını bekledim. Ben yerde kanlar içindeyken, yırtık kotlu silahlı çocuğun karışanı vururum dediğini duydum. Galiba İlyas da ondan müdahale edemedi. Orada bir katliam olabilirdi. Orada yalnızdım ve o yalnızlığı iliklerime kadar hissetttim. Yine de ayağa kalktım."

"KAZANAN SADECE ŞİDDET VE CEHALETTİ"

"Küfrederek Kaan'ın gitmemesini ve devam etmek istediğimi söyledim. Hırsımı alamamıştım. Küfürler ettim, 'Kaçma' dedim. Başlangıçta konuyu kapatmayıp, bu hatayı yaptığım için en azından şimdi konu artık kapansın dedim. Arabada bir video çektim ve tebrik ettim. Burada kazanan sadece şiddet ve cehaletti."

"BİRİLERİ KATİL OLABİLİRDİ"

"Benim yaptığım hata artık başka insanlar tarafından da yapılmaya başlandı. Bir dövüşçünün karşısına çıkmak ya da silahlı birinin yüzüne küfretmek sizler için cesaret örneği olmasın. Bu işlere hiç girmeyin, gaza gelmeyin. O gün ben ölebilirdim, birileri katil olabilirdi. Bu saçmalığa değer miydi?"

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

"Tüm bu yaşananlardan dolayı önce kendi ailemden sonra tüm sevdiklerimden, bana inanan takipçilerimden ve kötü örnek olduğum gençlerden özür dilerim. Ben aldığım eğitimlerle ve yabancı ülkelerde edindiğim tecrübelerle sizlere abilik yapmaya çalıştım. Artık sosyal medya terörünün bir parçası olmayacağım. Konu ne olursa olsun eskisi gibi gençlere eğitici bilgiler vereceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim, herkese bol şans."

NE OLMUŞTU?

Bir süredir sosyal medyada atışan Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, kavgaya tutuşmuş ve yaşanan olay kanlı bitmişti.

Kavganın ardından özür dileyen Kaan Kazgan, "Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

