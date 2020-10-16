Savaş kapıda! His Dark Materials’dan nefes kesen fragman

His Dark Materials’dan nefes kesen yeni bir fragman yayınlandı. Philip Pullman’ın ödüllü üçlemesinden HBO tarafından televizyona uyarlanan dizinin başrolünde Logan filminde canlandırdığı Laura karakteriyle hayatımıza giren Dafne Keen yer alıyor. Jack Thorne tarafından senaryosu yazılan dizinin yönetmen koltuğunda The King’s Speech ile Oscar kazanan Tom Hooper yer alıyor.

X-Men serisinin Professor X’i James McAvoy’un Keen’e eşlik ettiği dizinin oyuncu ve seslendirme kadrosunda Andrew Scott, Phoebe Waller – Bridge, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, Clarke Peters ve James Cosmo gibi isimler yer alıyor.

HIS DARK MATERIALS KONUSU

His Dark Materials, yetim bir çocuk olan Lyra’nın büyü, teknoloji ve bilimin iç içe geçtiği paralel bir evrendeki bol aksiyonlu hikayesini anlatıyor. Minik kahramanımız dizide, arkadaşını bulmak için kendisine verilen altın pusulayı takip ederken paralel evrenler arasında bir yolculuğa çıkıyor ve kendisini kaçırılan çocuklar, esrarengiz güçler içeren şeytani bir komplonun ortasında buluyor.

Dizinin yeni sezonu aynı ilk sezonda olduğu gibi 16 Kasım’da ekranlarda olacak.



