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Savaşçı 35. son bölüm izle: Yeni görev ne? (Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

Savaşçı 35. son bölüm, dün akşam Fox TV'de heyecanla izlendi. Teröristler tarafından abluka altına alınan Kılıç Timi ateş çemberinin içinden Bozkurt'un çılgın planı ile sıyrılıyorlar. Görevlerini yerine getiren Tim'de Bozok yüzbaşı ile Bozkurt Yüzbaşı, Kutalmış Paşa tarafından yeni bir görev verilir. Peki yeni görev ne? Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı, dün akşam Fox TV'de yayınlanan ve nefes kesen son bölüm sonrasında yayınlandı mı merak ediliyor. İşte Savaşçı son bölümde olanlar...

Savaşçı 35. son bölüm izle: Yeni görev ne? (Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 35. son bölümde başlarında Çeto'nun olduğu teröristlere karşı Kılıç Timi, konsolosluğu savunmaya çalışıyor. Ateş çemberinin içinde kalan timde kurtuluşu Haydar'ın planı kurtarabilecek mi heyecanla izlendi. Bozkurt Yüzbaşı'nın Çeto ile yaptığı dövüş ise izleyenleri Fox TV ekranına kilitledi. Kendisine çok güvenen Çeto, Haydar'dan güzel bir ders aldı. Bu görevi başarıyla tamamlayıp birliğe dönen Yüzbaşı Bozkurt ile Bozok Yüzbaşı'ya Kutalmış Paşa'dan yeni bir görev verilir. Sarı zarfın içinden çıkan ABD bayrağı izlenleri meraklandırdı ve son bölüm sonrasında Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ettirdi. İşte Savaşço son bölümde yaşananlar...

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi konsolosluğu savunmaya hazırdır. Fakat Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. Bu arada Kuzgun da Ankara’da boş durmaz. Yaptığı hamleyle Albay Kopuz’u ve Kağan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ancak karargaha gelen beklenmedik bir bilgi Albay Kopuz’u harekete geçirir.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Bir yandan şehirde Kuzgun’un tehditi bertaraf edilmeye çalışılırken diğer yandan da kuşatma altında kalan konsolosluk, Yüzbaşı Haydar’ın yaptığı çılgınca bir planla kurtarılmak zorundadır.

SAVAŞÇI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı son bölümden sonra izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Özellikle Haydar ve Kağan'a verilen yeni görev neydi, zarfın içinden çıkan ABD bayrağı ne anlama geliyor oldukça merak ediliyor. Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı

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