Savaşçı 35. son bölüm izle: Yeni görev ne? (Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 35. son bölümde başlarında Çeto'nun olduğu teröristlere karşı Kılıç Timi, konsolosluğu savunmaya çalışıyor. Ateş çemberinin içinde kalan timde kurtuluşu Haydar'ın planı kurtarabilecek mi heyecanla izlendi. Bozkurt Yüzbaşı'nın Çeto ile yaptığı dövüş ise izleyenleri Fox TV ekranına kilitledi. Kendisine çok güvenen Çeto, Haydar'dan güzel bir ders aldı. Bu görevi başarıyla tamamlayıp birliğe dönen Yüzbaşı Bozkurt ile Bozok Yüzbaşı'ya Kutalmış Paşa'dan yeni bir görev verilir. Sarı zarfın içinden çıkan ABD bayrağı izlenleri meraklandırdı ve son bölüm sonrasında Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ettirdi. İşte Savaşço son bölümde yaşananlar...

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi konsolosluğu savunmaya hazırdır. Fakat Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. Bu arada Kuzgun da Ankara’da boş durmaz. Yaptığı hamleyle Albay Kopuz’u ve Kağan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ancak karargaha gelen beklenmedik bir bilgi Albay Kopuz’u harekete geçirir.