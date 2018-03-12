Savaşçı 35. son bölüm izle: Yeni görev ne? (Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 35. son bölümde başlarında Çeto'nun olduğu teröristlere karşı Kılıç Timi, konsolosluğu savunmaya çalışıyor. Ateş çemberinin içinde kalan timde kurtuluşu Haydar'ın planı kurtarabilecek mi heyecanla izlendi. Bozkurt Yüzbaşı'nın Çeto ile yaptığı dövüş ise izleyenleri Fox TV ekranına kilitledi. Kendisine çok güvenen Çeto, Haydar'dan güzel bir ders aldı. Bu görevi başarıyla tamamlayıp birliğe dönen Yüzbaşı Bozkurt ile Bozok Yüzbaşı'ya Kutalmış Paşa'dan yeni bir görev verilir. Sarı zarfın içinden çıkan ABD bayrağı izlenleri meraklandırdı ve son bölüm sonrasında Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ettirdi. İşte Savaşço son bölümde yaşananlar...
Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi konsolosluğu savunmaya hazırdır. Fakat Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. Bu arada Kuzgun da Ankara’da boş durmaz. Yaptığı hamleyle Albay Kopuz’u ve Kağan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ancak karargaha gelen beklenmedik bir bilgi Albay Kopuz’u harekete geçirir.
General’in verdiği yeni görev ne? Haftaya görüşmek üzere! #yenilmezsavaşçı @savascifox pic.twitter.com/cP58dLLwez— FOX (@FOXTurkiye) 11 Mart 2018
Bir yandan şehirde Kuzgun’un tehditi bertaraf edilmeye çalışılırken diğer yandan da kuşatma altında kalan konsolosluk, Yüzbaşı Haydar’ın yaptığı çılgınca bir planla kurtarılmak zorundadır.
Haydar Bozkurt, Çeto’ya unutamayacağı bir ders veriyor. #yenilmezsavaşçı @savascifox pic.twitter.com/98zgmZbgby— FOX (@FOXTurkiye) 11 Mart 2018
SAVAŞÇI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Savaşçı son bölümden sonra izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Özellikle Haydar ve Kağan'a verilen yeni görev neydi, zarfın içinden çıkan ABD bayrağı ne anlama geliyor oldukça merak ediliyor. Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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