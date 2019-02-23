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Savaşçı'da Albay Kopuz ve Kılıç Timi'ne hain tuzak! Savaşçı dizisi 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 23.02.2019 00:00 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 64. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Savaşçı dizisi yeni bölümde Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi’ne hain bir tuzak kuruluyor. Elsa, Kılıç Timi'ni alt etmek için kirli bir oyuna daha imza atıyor. Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı hiç ummadıkları bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı, kumar suçlamasıyla gözaltına alınıyor. İşte Savaşçı 64. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 24 Şubat Pazar yayınlanacak olan 64. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Savaşçı'da Elsa ve Melik, Kılıç Timi'ne hain bir tuzak kuruyor.

Yüzbaşı Haydar, Selçuk Astsubay’ı kurtarmaya çalışırken bomba infilak etmiştir. Patlamanın etkisiyle harebeye dönen yapının içinde Yörük Haydar’ı ve Selçuk’u bulmaya çalışan, Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin umutları gittikçe tükenir. Haberi alan Albay Kopuz ise durumu Astsubay Başak’tan gizlemeye çalışsa da bu o kadar kolay olmayacaktır...

Diğer tarafta ise Elsa ve Melik boş durmazlar, Albay Kopuz’u ve Kılıç Timi’nin tamamını hazırladıkları kumpasla alt etmeye çalışacaklardır. Elsa ve Melik sinsi planlarını devreye sokarken, her şeyden habersiz olan Albay Kopuz ve Kılıç Timi için büyük tehlike adım adım yaklaşmaktadır.

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SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selçuk Astsubay’la irtibat kesilmiştir. Kılıç Timi Selçuk’un hayatından endişe ederken, Selçuk Velid’in ölüm tehditiyle karşı karşıyadır. Albay Kopuz Bahtiyar Yüzbaşı komutasındaki Türk Birliği askerlerini Kılıç Timi’ne destek için harekete geçirirken, bölgede bulunan Seyfi’yi de Selçuk’un götürüldüğü yeri öğrenmesi için görevlendirir.

Kılıç Timi Selçuk’u kurtarabilmek için önce ateş çemberinden çıkmak zorundadır. Çatışma büyük bir şiddetle sürerken Galip ve Emre Astsubaylar’ın beklenmedik planı olayların seyrini değiştirecektir. Karargahta bir şeyler yapması gerektiğini düşünen Funda Üsteğmen ise Albay Kopuz’a yaptığı teklifle Kılıç Timi’ne katkı sağlamak ister. Ancak Elsa ve Melik’in yeni hamlesi Kılıç Timi için tehlikenin boyutunu daha da arttıracaktır.

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