Savaşçı'da Kılıç Timi'ni bekleyen zorlu görev! Savaşçı dizisi 67. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisinin 67. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

SAVAŞÇI 67. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bu arada Melik’in adamlarının takibiyle önemli bir bilgiyi eline geçiren Elsa, Lazar ve Velid’i harekete geçirir. Elsa yakaladığı bu fırsatla Türkiye’nin, özellikle Türk Dünyası’ndaki itibarını sarsmayı amaçlamaktadır. Ancak Albay Kopuz bir grup soydaşımızın Türkiye’ye geçmeye çalışırken sınırda kaybolduğu bilgisini alır ve araştırmalar doğrultusunda Kılıç Timi’ni hemen operasyona çıkarır. Gelişen olaylar kafilenin teröristler tarafından kaçırıldığını ortaya koyarken, hedefe kilitlenen Kılıç Timi şimdi soydaşlarının canını kurtarmak için ateşe yürümektedir…

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lazar’a karşılık kardeşinin hayatıyla tehdit edilen Albay Kopuz, verdiği beklenmedik kararla başta Murat Kopuz olmak üzere, Yarbay Levinson dahil herkesi şaşırtır. Fakat Melik ve Elsa’yla birlikte hareket eden Yarbay Levinson daha da ileri gider ve Albay Kopuz’dan intikam almak için hemen yeni bir hamle yapar. Gelişen olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken; Yarbay Levinson, Albay Kopuz ve komutasındaki Kılıç Timi’ni pusuya düşürdüğünü sanır. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Hazırladığı zekice bir planla misilleme yapan Albay Kopuz, Levinson’un akibetini de belirlemiş olacaktır…



