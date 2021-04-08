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Savaşçı dizisi yeni oyuncularla ekrana dönüyor! İşte Savaşçı'nın 5. sezon yayın tarihi

08.04.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı 4 sezon boyunca beğeniyle izlenen FOX TV'nin dizisi Savaşçı 5. sezonuyla ekrana dönüyor. Yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı ve Ediz Hun'un yanı sıra çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı. Savaşçı dizisinin yeni sezon yayın tarihi de açıklandı. İşte Savaşçı dizisi yeni sezon fragmanı, fotoğrafları ve oyuncu kadrosu.

Savaşçı dizisinin efsane Kılıç Timi ise yeni isimlerle geri dönüyor. Savaşçı 100. yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Cem Kurtoğlu'nun da yeni sezonda kadrosuna katıldığı Savaşçı'da Kılıç Timi yeni operasyonlara imza atacak.

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Tüm zorluklara rağmen kendilerini adadıkları vatan için her şeyi feda etmeye hazır bordo bereli kahramanlar, Kılıç Timi’ne yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında olacak.

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KILIÇ TİMİ GERİ DÖNÜYOR!

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Cem Kurtoğlu, Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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SAVAŞÇI'DA KILIÇ TİMİ İNTİKAM PEŞİNDE

Kılıç Timi için intikam zamanı. Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir.

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Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.

Savaşçı (5)

Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

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Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir. Savaşçı 100. bölümüyle, 10 Nisan Cumartesi akşamı 20.00’de FOX’ta.


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FOX Savaşçı dizisi Ediz Hun Tamer Karadağlı
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