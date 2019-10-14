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Savaşçı dizisine damga vuran Kıbrıs sahnesi! "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak"

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 14.10.2019 22:38 | Son Güncelleme

Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden ünlü Kılıç Timi’nin öyküsünü anlatan Savaşçı yeni sezonu çarpıcı bir bölümle açtı. Savaşçı dizisinin 77. son bölümünde yapılan Kıbrıs vurgusuyla izleyiciyi derinden etkileyerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

Usta oyuncu Alp Öyken’in (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç) Kıbrıs Barış Harekatı’nı Mete Han’ın hikayesiyle anlatması, izleyicilerin tüylerini diken diken etti. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in, Rauf Denktaş’ın ve Dr. Fazıl Küçük’ün de anıldığı bölüm seyirciden tam not aldı.

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Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Şafak Bal’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı, başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu’nun paylaştığı, kadrosunda Müjde Uzman, Gaye Turgut Evin, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı “Savaşçı”nın yeni bölümü şimdiden merakla bekleniyor.

SAVAŞÇI 77. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Özel Kuvvetler Karargah’ı sahadan gelen kötü haberlerle alarmdadır. Fakat yapılan bütün müdahaleler sonuçsuz kalır. Her yönden baskı altında olan General Ahmet Kutalmış, bu kez sınavların en büyüğüyle karşı karşıyadır. Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek, büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek zorundadır. Ancak Teğmen Çiğdem Ülgen’in fark ettiği önemli bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt başta olmak üzere, her biri başka bir tarafa dağılan Kılıç Timi’ni tekrar bir araya getirmek için hamlesini yapar. Türkiye için tehlikenin boyutu gittikçe yükselirken, Çiğdem Teğmen Kılıç Timi’ni harekete geçirebilecek midir?

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