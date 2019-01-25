MAGAZİN

Savaşçı dizisinin kamera arkasında neler yaşanıyor? Savaşçı 60. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2019 01:08 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı 60. yeni bölümüyle ekrana geri dönüyor. Savaşçı'nın yeni bölüm çekimleri Eskişehir'de zorlu hava şartlarında çekiliyor. Peki Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı'nın kamera arkasında neler yaşanıyor? İşte Savaşçı 60. yeni bölüm fragmanı.

Savaşçı dizisinin kamera arkasında neler yaşanıyor? Savaşçı 60. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Bereliler”in hikayesini ele alan “Savaşçı” dizisi, heyecan verici bölümleriyle ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

Ali Tarık Fındık Burç Kümbetlioğlu ve Berk Okt ay

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı”nın 60. bölümü, 27 Ocak Pazar günü FOX izleyicisiyle buluşacak.

Gaye Turgut Evin

SAVAŞÇILARIN PERDE ARKASI!
Çekimleri Eskişehir’de eksi derecelerde devam eden “Savaşçı” dizisinin kamera arkası, objektiflere yansıdı.

Sarp Levendoğlu

Zorlu hava şartlarına rağmen oyuncular, set aralarında kızak kaydılar, eğlenceli vakit geçirdiler. Kılıç Timi’nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Gaye Turgut Evin ve Berk Oktay

Pazar günlerinin en çok izlenen dizisi “Savaşçı”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.


PARTNERGerçek yaşını kimse tahmin edemiyor! Gerçek yaşını kimse tahmin edemiyor!
Vatanım Sensin'in genç yıldızı yeni diziye katıldı!Vatanım Sensin'in genç yıldızı yeni diziye katıldı!
Çarpışma'ya flaş transfer! Çarpışma'ya flaş transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savaşçı 60. yeni bölüm 2. fragmanı Savaşçı 60. yeni bölüm izle savaşçı yeni bölüm ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Havalimanında esrarengiz cip! Sahibine ulaşılamıyor!

Havalimanında esrarengiz cip! Sahibine ulaşılamıyor!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin dizisinde ihanet şoku! İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm izle

İstanbullu Gelin'de ihanet şoku

Bizim Hikaye'ye Barış'ın kardeşi Merve damga vurdu! Bizim Hikaye 54. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'ye Barış'ın kardeşi damga vurdu!

Bir Zamanlar Çukurova'ya Müjgan doktor damga vurdu! Melike İpek Yalova kimdir? Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran yeni oyuncu!

Vatanım Sensin'in genç yıldızı Artvinli dizisinin kadrosuna katıldı!

Vatanım Sensin'in genç yıldızı yeni diziye katıldı!

Çarpışma'ya flaş transfer! Kadir'in annesini kim oynuyor?

Çarpışma'ya flaş transfer!

Acun Ilıcalı'dan olay Yoel Romero paylaşımı

Acun'dan olay olan paylaşım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.