Savaşçı dizisinin kamera arkasında neler yaşanıyor? Savaşçı 60. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Bereliler”in hikayesini ele alan “Savaşçı” dizisi, heyecan verici bölümleriyle ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı”nın 60. bölümü, 27 Ocak Pazar günü FOX izleyicisiyle buluşacak.

SAVAŞÇILARIN PERDE ARKASI!

Çekimleri Eskişehir’de eksi derecelerde devam eden “Savaşçı” dizisinin kamera arkası, objektiflere yansıdı.

Zorlu hava şartlarına rağmen oyuncular, set aralarında kızak kaydılar, eğlenceli vakit geçirdiler. Kılıç Timi’nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Pazar günlerinin en çok izlenen dizisi “Savaşçı”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.



